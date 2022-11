Estados Unidos vs Gales EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2022

Mundial 2022

Se cierra la actividad de este lunes 21 de noviembre en la jornada inaugural del Mundial 2022, cuando los Estados Unidos busquen imponer su calidad demostrando el buen nivel de sus jugadores, pero tendrán que medirse a Gales que también saldrá con todo sabiendo que todo indica que será el duelo directo por la clasificación.

Hora y Canal Estados Unidos vs Gales

Sede: Ahmad bin Ali Stadium, AL Rayyan, Qatar

Hora: 7:00 pm de Qatar. 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia y Venezuela. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. Telemundo en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica.

Estados Unidos vs Gales en VIVO

La selección de Estados Unidos arranca esta Copa del Mundo con algo de incertidumbre tras no llegar en su mejor momento, sin embargo con futbolistas de mucha calidad, por lo que habrá que ver si Gregg Berhalter logra encaminar la dirección del equipo.

Los Norteamericanos no tuvieron actividad de partidos estos días, su último choque se remonta al 27 de septiembre empatando 0-0 ante Arabia Saudita, unos días antes habían sido vencidos 2-0 por Japón.

Por su parte, Gales llega con la motivación a tope tras volver a una Copa del Mundo tras una larga ausencia, sin embargo también vive momentos de incertidumbre en cuanto al momento de sus máximos referentes, Gareth Bale fue banca en el LAFC pero les terminó dando prácticamente el título.

Los Dragones tampoco tuvieron juegos previos y su último choque fue el 25 de septiembre cayendo en casa 1-0 ante Polonia, mientras que 3 días antes habían perdido 2-1 ante Bélgica. Llegan con 3 derrotas seguidas y 5 partidos sin ganar.

Tanto Estados Unidos como Gales saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso rumbo a la fase final, no hay un favorito claro. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Estados Unidos vs Gales.

Last modified: noviembre 20, 2022

