Senegal vs Países Bajos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2022

Mundial 2022

Continuamos con la actividad de este lunes 21 de noviembre en la jornada inaugural del Mundial 2022, cuando Senegal haga su presentación intentando demostrar que, sin Sadio Mané, todavía puede competir de buena manera, sin embargo se medirán a los Países Bajos que saldrán a imponer su jerarquía en la cancha del Al Thumama.

Hora y Canal Senegal vs Países Bajos

Sede: Estadio Al Thumama, Doha, Catar

Hora: 7:00 pm de Qatar. 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia y Venezuela. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Azteca 7 y Canal 5 en México. Telemundo en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina. ElCanaldelFutbol en Ecuador.

Senegal vs Países Bajos en VIVO

La selección de Senegal llega a esta Copa del Mundo como la vigente campeona de África, además, para clasificar dejó fuera a Egipto, sin embargo recibieron un durísimo golpe apenas unos días atrás cuando Sadio Mané se lesionó y tuvo que bajarse de la competencia, por lo que habrá que ver que tanto afecta en lo futbolístico y anímico.

Los leones de la Teranga no tuvieron ningún amistoso previo, sus últimos días se remontan a septiembre cuando vencieron 2-0 a Bolivia y empataron 1-1 ante Irán.

Por su parte, los Países Bajos vuelven a una Copa del Mundo con la ilusión renovada intentando demostrar que se mantienen en la élite, tienen un plantel muy fuerte, pero saben que en una competencia así cualquier error podría costarles caro.

Holanda también prefirió entrenar que jugar amistoso estos últimos días. Ellos tuvieron actividad por última vez en septiembre con victorias 2-0 ante Polonia y 1-0 ante Bélgica.

Tanto Senegal como Países Bajos saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita arrancar con las tres unidades y dar un gran paso rumbo a la fase final recordando que en estos torneos cortos el primer duelo es vital. Holanda es favorito, pero los Leones saldrán con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Senegal vs Países Bajos.

Senegal vs Países Bajos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2022

Last modified: noviembre 20, 2022

Etiquetas: Canal Senegal vs Países Bajos