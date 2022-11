Argentina vs Arabia Saudita EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2022

Mundial 2022

Abrimos las emociones de este martes 22 de noviembre siguiendo con la jornada 1 del Mundial 2022, cuando Argentina haga su presentación con la misión de sumar sus primeros puntos, no debería tener tantos problemas al recibir a Arabia Saudita que saldrá intentando dar la primera gran sorpresa en la cancha del Lusail.

Hora y Canal Argentina vs Arabia Saudita

Sede: Estadio Luisail, Doha, Qatar

Hora: 1:00 pm de Qatar. 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 6:00 am de Bolivia y Venezuela. 7:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN y Azteca 7 en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos. TyC Sports y TV Pública en Argentina.

Argentina vs Arabia Saudita en VIVO

La selección de Argentina arranca esta Copa del Mundo con el firme objetivo de levantar la copa, hay mucho optismo en el equipo y en la afición que se ha volcado a Qatar con el objetivo de apoyarlos y ver levantar la Copa a Leo Messi, sin embargo saben que la temporada apenas inicia.

La Albiceleste tuvo un duelo amistoso el pasado miércoles cuando visitaron a los Emiratos Árabes Unidos logrando golearlos 5-0 con doblete de Ángel Di María y anotaciones de Julián Álvarez, Leo Messi y Joaquín Correa.

Por su parte, Arabia Saudita fue una de las selecciones que mejor se preparado con un calendario plagado de amistosos, pero saben que lo realmente importante será este martes donde deben dejar una buena cara.

Los Árabes tuvieron un amistoso el pasado miércoles cayendo 1-0 ante Croacia, unos días antes habían empatado 1-1 ante Panamá y habían vencido 1-0 a Islandia.

Tanto Argentina como Arabia Saudita saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita sumar sus primeros puntos, pero la realidad es que la Albiceleste es amplio favorito para ganar, cualquier otras cosa sería una sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Argentina vs Arabia Saudita.

