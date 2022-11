Túnez vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2022

Mundial 2022

Abrimos las emociones de este sábado 26 de noviembre siguiendo con la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Túnez busque sumar su primer triunfo y demostrar que quiere pelear por la clasificación, pero tendrán que recibir a Australia que saldrá decidido a salir con el botín completo de la cancha del Al Janoub.

Hora y Canal Túnez vs Australia

Sede: Estadio Al-Janoub, Al-Wakrah, Qatar

Hora: 1:00 pm de Qatar. 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 6:00 am de Bolivia y Venezuela. 7:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Túnez vs Australia en VIVO

La selección de Túnez era considerada una de las más débiles de toda la competencia, sin embargo su debut fue muy bueno y con el apoyo de su afición esperan llevarse la victoria este sábado y con ello soñar con la clasificación.

Las Águilas de Cartago tuvieron un gran partido de debut el pasado martes cuando se midieron a Dinamarca firmando un empate 0-0 y demostrando que pueden competir ante cualquier rival.

Por su parte, Australia tiene mucho que mejorar si aspira a sumar puntos en esta Copa del Mundo, saben que el duelo de este sábado es vital para seguir soñando tras un negro debut.

Los Socceroos tuvieron un duro partido de debut el pasado martes cuando se midieron a Francia siendo goleados 4-1.

Tanto Túnez como Australia saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error, el ganador se meterá de lleno en la pelea por la fase final, mientras que el perdedor quedará virtualmente eliminados. En los pronósticos las Águilas son favoritos al verse sólidos en su debut, pero los Socceroos saldrán a «matar o morir». Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Túnez vs Australia.

Last modified: noviembre 25, 2022

