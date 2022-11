Polonia vs Arabia Saudita EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2022

Mundial 2022

Partido importantísimo tendremos este sábado 26 de noviembre en la jornada 2 del Mundial 2022, cuando Polonia busque sumar su primera victoria y dar un paso rumbo a la fase final, saben que no pueden fallar, pero tendrán que recibir al sorpresivo Arabia Saudita que saldrá a decidido a firmar su clasificación en la cancha del Education City.

Hora y Canal Polonia vs Arabia Saudita

Sede: Education City Stadium, Ar-Rayyan, Qatar

Hora: 4:00 pm de Qatar. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Polonia vs Arabia Saudita en VIVO

La selección de Polonia inició esta Copa del Mundo con la misión de finalmente superar la fase de grupos, su debut fue agridulce, pero saben que lo importante vendrá este sábado donde un triunfo los pondría cerca de la siguiente fase.

Los Polacos debutaron en el torneo el pasado martes midiéndose a México en un duelo en el que fueron ligeramente superados, sin embargo tuvieron la victoria en los pies de Robert Lewandowski que falló un penal para sellar el 0-0.

Por su parte, Arabia Saudita era considerada una de las selecciones más débiles de toda la Copa del Mundo, pero tras un increíble debut ahora sueñan con meterse a la fase final.

Los Árabes vienen de una increíble e histórica victoria el pasado martes, en su juego de debut, cuando se midieron a Argentina, que llegaba con 36 duelos sin perder. Se fueron abajo apenas a los 10 minutos, pero con anotaciones de Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari firmaron la remontada para el 2-1 final.

Tanto Polonia como Arabia Saudita saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria que les permita dar un paso casi definitivo rumbo a la fase final, saben que es el momento de definición. En los pronósticos los Polacos son ligeros favoritos por el poder de su plantel, pero para nada se puede descartar a unos Árabes que llegan con la motivación por los cielos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Polonia vs Arabia Saudita.

