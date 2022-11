Japón vs Costa Rica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2022

Mundial 2022

Abrimos las emociones de este domingo 27 de noviembre siguiendo con jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Japón busque sumar su segunda victoria que les permita prácticamente sellar su clasificación a la fase final, pero tendrán que medirse a una Costa Rica que saldrá desesperado por quedarse con el botín completo en el Ahmad bin Ali.

Hora y Canal Japón vs Costa Rica

Sede: Estadio Áhmad bin Ali, Rayán, Catar

Hora: 1:00 pm de Qatar. 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 6:00 am de Bolivia y Venezuela. 7:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Japón vs Costa Rica en VIVO

La selección de Japón tiene la misión de prácticamente sellar su boleto a la fase final tras un gran debut, pero saben que no será un duelo nada sencillo y que no pueden caer en excesos de confianza si no quieren ser sorprendidos.

Los Nipones vienen de un grandísimo debut el pasado miércoles cuando se midieron a Alemania logrando remontarlos para vencerlos 2-1 con goles de Ritsu Doan y Takuma Asano.

Por su parte, Costa Rica llegaba a esta Copa del Mundo con mucha ilusión, pero tras lo visto en su juego de debut hay mucho que mejorar si aspiran a sumar algo en Qatar.

Los Ticos sufrieron una histórica derrota el pasado miércoles, en su juego de debut, siendo aplastados 7-0 por España dejando muchas dudas y preocupación.

Tanto Japón como Costa Rica saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y acercarse a la fase final, aunque tras lo visto en la primera jornada los Nipones son claros favoritos, mientras que los Ticos tendrán mucho que mejorar para ser competitivos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Japón vs Costa Rica.

