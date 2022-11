Bélgica vs Marruecos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2022

Mundial 2022

Seguimos con las emociones de este domingo 27 de noviembre en la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Bélgica busque imponer su calidad y jerarquía para llevarse el triunfo y perfilar la clasificación, pero recibirá a Marruecos que saldrá decidido a sorprender en la cancha del Al Thumama.

Hora y Canal Bélgica vs Marruecos

Sede: Estadio Al Thumama, Doha, Catar

Hora: 4:00 pm de Qatar. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Bélgica vs Marruecos en VIVO

La selección de Bélgica es considerada una de las grandes favoritas a pelear por el título de la competencia, sin embargo su debut dejó algunas dudas que intentarán disipar este domingo ante un rival que tampoco será sencillo.

Los Diablos Rojos hicieron su debut en la competencia el pasado miércoles ante Canadá en un duelo muy cerrado donde Courtois detuvo un penal para que Michy Batshuayi anotara el gol de la victoria a los 44 minutos.

Por su parte, Marruecos es una de las selecciones con mayor apoyo en Qatar y ya demostraron que tiene la calidad para competir ante cualquier rival, sin embargo hay mucho que mejorar si quieren sumar este domingo.

Los Leones del Atlas tuvieron un gran partido de debut el pasado miércoles cuando se midieron a Croacia logrando firmar un 0-0 que los tiene motivados.

Tanto Bélgica como Marruecos saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y dar un gran paso en la pelea por la fase final. En los pronósticos los Diablos Rojos son amplios favoritos, pero los Leones saldrán con la misión de salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bélgica vs Marruecos.

