Corea del Sur vs Portugal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2022

Mundial 2022

Abrimos las emociones de este viernes 2 de diciembre siguiendo con la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Corea del Sur busque dar la campanada que les permita soñar con la clasificación, para ello necesitarán vencer a Portugal que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Education City Stadium.

Hora y Canal Corea del Sur vs Portugal

Sede: Education City Stadium, Doha, Qatar

Hora: 6:00 pm de Qatar. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Corea del Sur vs Portugal en VIVO

La selección de Corea del Sur ha tenido un desempeño irregular en las dos primeras jornadas de esta Copa del Mundo donde sumaron un empate y una derrota, eso los tiene en una situación complicada, pero todavía con la velita encendida.

Los Sur-Coreanos vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando se midieron a Ghana en un duelo en el que se fueron abajo 0-2 al descanso, con doblete de Cho Gue-sung alcanzaron el 2-2, pero terminaron cayendo 2-3.

Por su parte, Portugal ha impuesto condiciones en esta Copa del Mundo teniendo ya su boleto a la fase final tras ganar en las dos primeras fechas, por lo que buscarán cerrar con paso perfecto y asegurar el liderato del sector.

Los Lusos vienen de un sólido triunfo en la jornada pasada cuando doblegaron 2-0 a Uruguay con doblete de Bruno Fernandes.

Tanto Corea del Sur como Portugal saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria, no hay margen de error en esta última fecha. En los pronósticos los Lusos son claros favoritos, pero la obligación está en los Sur-Coreanos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Corea del Sur vs Portugal.

Corea del Sur vs Portugal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2022

Last modified: diciembre 1, 2022

Etiquetas: Canal Corea del Sur vs Portugal