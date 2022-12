Ghana vs Uruguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2022

Mundial 2022

Partidazo de «vida o muerte» tendremos este viernes 2 de diciembre siguiendo con la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Ghana busque sumar y con ello pensar en la clasificación a la fase final, pero tendrán que medirse a Uruguay que saldrá obligado a ganar en la cancha del Al Janoub.

Hora y Canal Ghana vs Uruguay

Sede: Estadio Al-Janoub, Al-Wakrah, Qatar

Hora: 6:00 pm de Qatar. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Ghana vs Uruguay en VIVO

La selección de Ghana ha cumplido con un buen papel en esta Copa del Mundo al sumar una victoria y una derrota, situación que los tiene cerca de clasificar, pero para ello es vital el sumar este viernes.

The Black Stars viene de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando se midieron a Corea del Sur logrando superarlos 3-2 con doblete de Mohamed Salisu Abdul y uno más de Mohammed Kudus.

Por su parte, Uruguay ha sido una de las decepciones de la competencia, ya que después de 2 fechas no han anotado gol sumando un empate y una derrota, aun así un triunfo este viernes los pondría en la fase final.

Los Charruas vienen de un duro golpe en la jornada pasada cuando se midieron a Portugal siendo superados 2-0.

Tanto Ghana como Uruguay saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y con ello meterse a la fase final de la competencia. En los pronósticos los Charruas son favoritos, pero las Estrellas Negras irán con todo por, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Ghana vs Uruguay.

