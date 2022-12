Francia vs Polonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial 2022

Mundial 2022

Partido con un sabor agridulce tendremos este domingo 4 de diciembre siguiendo con los octavos de final del Mundial 2022, cuando Francia busque imponer su jerarquía y meterse a la siguiente ronda, sin embargo sabe que no puede confiarse de una Polonia que saldrá sin nada que perder listos para dar la campanada en el Al Thumama.

Hora y Canal Francia vs Polonia

Sede: Estadio Al Thumama, Doha, Catar

Hora: 6:00 pm de Qatar. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Azteca 7 y Canal 5 en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Francia vs Polonia en VIVO

La selección de Francia cumplió en la fase de grupos donde finalizó líder del sector D con 2 victorias y una sorpresiva derrota, aun así se quedaron en la cima del sector y ahora saldrán con lo mejor que tienen.

Les Bleus tuvo un amargo y sorpresivo cierre de fase de grupos el pasado miércoles cayendo 1-0 ante Túnez, aunque en un duelo donde «guardaron» a sus mejores hombres al estar ya clasificados.

Por su parte, Polonia tuvo un buen desempeño en la fase de grupos logrando quedar segundo del sector C con una victoria, un empate y una derrota, han cumplido, pero ahora nadie les quita la ilusión de dar la sorpresa.

Los Polacos no cerraron bien la fase de grupos el pasado miércoles cuando se midieron a Argentina siendo superados 2-0, aunque eso fue suficiente para clasificar.

Tanto Francia como Polonia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de ganar y avanzar a la siguiente ronda, aunque Les Bleus es claro favorito por su mayor calidad y potencial, sería una sorpresa si los Polacos logran avanzar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Francia vs Polonia.

Francia vs Polonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial 2022

