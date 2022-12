Japón vs Croacia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial 2022

Mundial 2022

Seguimos con las emociones de los octavos de final del Mundial 2022 este lunes 5 de diciembre, cuando Japón busque seguir siendo la sorpresa soñando con los cuartos de final, pero se medirá a Croacia que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Al Janoub.

Hora y Canal Japón vs Croacia

Sede: Estadio Al-Janoub, Al-Wakrah, Qatar

Hora: 6:00 pm de Qatar. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Azteca 7 y Canal 5 en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Japón vs Croacia en VIVO

La selección de Japón fue una de las grandes sorpresas en la fase de grupos de la competencia al finalizar como líder del sector E por encima de España y Alemania, pero ahora es momento de mostrar su mejor fútbol si quieren seguir haciendo historia.

Los Nipones tuvieron un gran cierre de fase de grupos el pasado jueves cuando se midieron a España logrando remontarlos para vencerlos 2-1 con goles de Ritsu Doan y Ao Tanaka, eso les valió terminar como líderes del sector.

Por su parte, Croacia también cumplió dentro del Grupo F donde finalizó en la segunda posición con paso invicto al sumar un triunfo y par de empates, pero es momento de mostrar toda su jerarquía.

Los Croatas cerraron la fase de grupos el pasado jueves con un buen empate 0-0 ante Bélgica, eso fue suficiente para avanzar a esta fase final.

Tanto Japón como Croacia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse el triunfo y con eso meterse a los cuartos de final. En los pronósticos los Croatas son favoritos, pero los Nipones lo han hecho bien y van por otra sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Japón vs Croacia.

