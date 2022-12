Croacia vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial 2022

Mundial 2022

Arrancan las emociones de los cuartos de final del Mundial 2022 este viernes 9 de diciembre con un gran partido donde Croacia buscará dar la campanada que les permita volver a meterse entre los cuatro mejores del Mundo, pero tendrán una durísima prueba cuando se enfrenten al favorito, Brasil, que saldrá a imponer su jerarquía en al cancha del Education City.

Hora y Canal Croacia vs Brasil

Sede: Education City Stadium, Doha, Catar

Hora: 6:00 pm de Qatar. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Azteca 7 y Canal 5 en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Croacia vs Brasil en VIVO

La selección de Croacia, vigente subcampeona mundial, contra todo pronóstico otra vez se ha metido a una fase definitiva de Copa del Mundo y ahora nadie les quita la ilusión de hacer otra proeza, sin embargo saben que se viene el reto más complicado hasta ahora.

Los Croatas sufrieron en la ronda de octavos de final donde se midieron a Japón en un duelo en el que se fueron abajo a los 43 minutos, pero Ivan Perisic puso el 1-1 que se mantuvo por 120 minutos para irnos a la definición por penales donde Dominik Livaković se vistió de héroe atajando 3 disparos para darle el triunfo a su selección.

Por su parte, Brasil es considerada por muchos la gran favorita a llevarse el título, tiene un gran nivel y jugadores en un buen momento, sin embargo saben que cualquier error podría ser aprovechado por su rival, así que no hay margen de error en esta etapa final.

La Verdeamarela no tuvo problemas en los octavos de final donde se enfrentó a Corea del Sur logrando vencerlos 4-1 con goles de Vinicius, Neymar, Richarlison y Lucas Paquetá.

Tanto Croacia como Brasil saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse el triunfo y con ello meterse a las semifinales. En los pronósticos la Verdeamarela es favorita, pero los Croatas ya saben el camino para ser la sorpresa e intentarán repetirlo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Croacia vs Brasil.

Last modified: diciembre 8, 2022

