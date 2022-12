Fecha, Horario, Canales ¿Dónde ver EN VIVO por Internet Francia vs Argentina? Final Mundial 2022

Mundial 2022

Este domingo 18 de diciembre se estará disputando la gran final del Mundial 2022 donde Francia buscará el bicampeonato demostrando que es su momento, pero tendrán que medirse a Argentina que llega con la motivación al máximo listos para finalmente volver a levantar la Copa del Mundo ahora en Qatar.

¿A qué hora será al Final Mundial 2022?

La gran final entre Francia vs Argentina se estará disputando a las 6:00 pm de Qatar, así como a las 7:00 am del Pacífico y 10:00 pm del Este en Estados Unidos. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:00 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:00 am

Bolivia y Venezuela: 11:00 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:00 pm

¿En qué canal van a pasar la Final Mundial 2022?

La afición de todo el mundo estará al pendiente de lo que podría ser una de las finales más vistas de la historia. La afición en México podrá seguirlo por Azteca 7 y Las Estrellas, en Estados Unidos irá por Telemundo, en Argentina por TV Pública y TyC Sports, mientras que en Sudamérica por DirecTV Sports. Cada país tendrá su propia transmisión local.

¿Dónde ver Francia vs Argentina por Internet en VIVO?

La Gran Final del Mundial 2022 también se podrá ver por internet en prácticamente todo el mundo. En México será por Vix+, en Estados Unidos por la app de NBC Sports, en Sudamérica por D+, en Argentina por los canales online de TV Pública y la app de TyC Sports. Prácticamente todos los canales locales ya tienen la manera de ver los juegos por internet y la final no será la excepción.

En FulBox.com también tendremos toda la cobertura minuto a minuto con la narración en vivo y todo lo que vaya aconteciendo en el Lusail de Doha, Qatar.

Argentina vs Francia Final Mundial 2022

Así que estamos listos para disfrutar de este partidazo, las dos mejores selecciones del mundo se enfrenten cara a cara por el trofeo más preciado. Leo Messi finalmente se proclamará campeón o Kylian Mbappé, a sus 23 años estará levantando su segundo título Mundial.

Fecha, Horario, Canales ¿Dónde ver EN VIVO por Internet Francia vs Argentina? Final Mundial 2022

Last modified: diciembre 15, 2022

Etiquetas: Argentina