[Tremendo] Los mensajes de Ángel Di María con su esposa antes de la final del Mundo

Mundial 2022

El título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 sigue dando de qué hablar. Este martes por la madrugada, el plantel dirigido por Lionel Scaloni aterrizó en su tierra para celebrar ante su afición un nuevo título tras 37 años.

Hoy se conocieron los mensajes que Ángel Di María intercambió con su esposa un día antes de aquella final en Lusail. ‘El Fideo’ estaba confiado de que marcaría y que ganarían esa final.

“Voy a salir campeón del mundo amor. Está escrito. Y voy a hacer el gol. Porque está escrito en el Maracaná y Wembley”, empezó escribiendo Angelito.

Su esposa, no sabía qué responder, y le soltó un: “Me afloja el cuerpo ese mensaje… no sé qué carajo decirte”.

A lo que Di María respondió: “No tenes que decir nada. Anda y disfruta mañana porque vamos a ser campeones del mundo. Porque lo merecemos los 26 que estamos acá y la familia de cada uno”.

“Sabes que lindo amor. Mañana somos campeones del mundo. Está escrito. Lo sé lo siento. Es nuestra amor”, siguió diciendo el jugador.

La conversación que Ángel Di María tuvo con su esposa Jorgelina antes de la final del Mundial ante Francia. El Fideo adelantó que serían campeones del mundo y que él marcaría, como en El Maracaná y en Wembley. Siempre lo supo. Siempre confió. Siempre creyó. ERES ETERNO, ANGELITO. pic.twitter.com/xJE80PEXPS — Invictos (@InvictosSomos) December 20, 2022

Last modified: diciembre 20, 2022

Etiquetas: Ángel Di María