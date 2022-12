Joan Laporta volvió a hablar del posible regreso de Leo Messi

Noticias

Posterior a la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya el fútbol se empieza a centrar nuevamente en los clubes, ya que para final de año, tendremos partidos por Liga en Europa. Es por eso que Joan Laporta, presidente del Barça, habló para el medio de su equipo acerca de la actualidad del club blaugrana.

“2022 ha sido un año complicado. Con este equipo podemos competir por títulos, hemos devuelto la alegría a la afición y en ello estamos”, empezó diciendo Laporta.

“Tuvimos que pedir un crédito de 600 millones de euros, pero ahora ya tenemos controlada la deuda y fondos propios en positivo”, explicó.

De igual manera, advirtió que si hay nuevas palancas no serán para fichar a nuevos jugadores, ni mucho menos a Messi: «Me gustaría que algún día volviese. Me encantaría, pero no podemos generar expectativas. Es jugador del PSG. Las palancas se hicieron en su día para salvar al club porque estaba en una situación muy complicada. Ahora, LaLiga ha establecido límites a las palancas. Cabría hacer alguna operación, pero no para fichar«.

“Nos encantaría que Messi volviera, es el mejor de todos los tiempos. Se ha hecho jugador aquí y estoy convencido de que, en su corazón, es ‘culé’. Siempre estará vinculado al Barça. Me gustaría que volviera, pero es algo que ya se verá”, siguió diciendo.

