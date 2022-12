Sergio Agüero explicó la razón por la que celebró el título del Mundial con Argentina

Mundial 2022

Sergio Agüero fue uno de los hombres sensación en la celebración del título de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Recordemos que en la final, los argentinos vencieron en la tanda de penaltis a Francia.

El exfutbolista fue uno de los hombres que transmitió por medio de sus redes sociales a su afición todo lo que fue la celebración en el camerino, por lo que fue aplaudido por muchos pero también criticado por otros.

Este miércoles, a el exBarcelona, por medio de su cuenta de Twitter, le criticaron por celebrar el título como si fuera suyo, por lo que no dudó en responderle de la mejor manera y explicó la razón.

“Jeee, ya se. Pero para mi si porque hacía un año estaba con ellos . Son mis compañeros , amigos todo . Por lo del corazón no pude seguir pero lo más lindo es que mi corazón fue feliz y eso no me olvidare jamas”, dijo Agüero en Twitter.

Jeee , ya se . Pero para mi si porque hacía un año estaba con ellos . Son mis compañeros , amigos todo . Por lo del corazón no pude seguir pero lo más lindo es que mi corazón fue feliz y eso no me olvidare jamas . ❤️ https://t.co/ElxHm0Y5Sh — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 22, 2022

