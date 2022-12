Pittsburgh Steelers vs Las Vegas Raiders EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 16 NFL 2022

NFL

Dos equipos sueltos en la búsqueda de los playoffs de la AFC juegan en la víspera de Navidad cuando los Pittsburgh Steelers reciben a Las Vegas Raiders. Las Vegas ha dominado esta serie últimamente ganando seis de los últimos ocho encuentros, incluida una victoria por 26-17 en Steel City en la Semana 2 de la temporada pasada. Ambos equipos ingresan a este juego con récords de 6-8 y dos juegos detrás de Miami, quien actualmente reclama el último puesto de comodín. Sin embargo, Las Vegas está detrás de otros tres equipos, mientras que Pittsburgh está más abajo en la clasificación, por lo que no hace falta decir que esta es una situación en la que debe ganar solo para ser mencionada en la conversación de los playoffs.

Los Raiders obtuvieron su milagro navideño la semana pasada por cortesía de Jakobi Meyers de los Patriots, cuyo lateral en la última jugada del juego aterrizó en las manos de Chandler Jones y resultó en un touchdown de salida en una alucinante victoria en casa por 30-24 para Las Vegas. El final fue parte de un juego de montaña rusa que vio a los Raiders desperdiciar una ventaja de 17-3 en la primera mitad solo para robar la victoria con dos touchdowns en los últimos 32 segundos. Derek Carr lanzó tres pases de touchdown con una intercepción y Josh Jacobs, golpeado, corrió para 93 yardas en 22 acarreos. New England no hizo mucho por el aire (112 yardas aéreas), pero Rhamondre Stevenson destrozó a Las Vegas para 172 yardas y un touchdown en solo 19 acarreos. No obstante, fue una victoria satisfactoria ya que el entrenador en jefe de los Raiders, Josh McDaniels, derrotó a su exjefe y mentor Bill Belichick.

Pittsburgh mantuvo su éxito reciente, derrotando a Carolina 24-16 como visitante para su tercera victoria en cuatro juegos. La ofensiva estuvo extremadamente equilibrada con Mitch Trubisky lanzando para 179 yardas (y sin intercepciones) mientras que Najee Harris corrió para 86 yardas, el máximo del juego. La defensa hizo el resto, obligando a Sam Darnold a tratar de vencer a los Steelers con su brazo mientras los Panthers lograron 12 primeros intentos y 209 yardas totales de ofensiva, incluidas solo 21 por tierra.

El juego del sábado también llega un día después del 50 aniversario de la «Recepción Inmaculada», una de las jugadas más icónicas en la historia de la NFL. Se planearon muchos eventos especiales para conmemorar este aniversario, pero los planes cambiaron luego de la inesperada muerte el miércoles del corredor del Salón de la Fama y leyenda de los Steelers, Franco Harris, el más asociado con la inolvidable obra. Todavía se espera que Pittsburgh use uniformes antiguos para el juego y el número 32 de Harris se retirará en el medio tiempo.

Tres cosas para ver

1.- Situación del mariscal de campo de los Steelers

Se espera que el novato Kenny Pickett comience el sábado por la noche ya que regresará de una segunda conmoción cerebral. Obviamente, hay preocupaciones acerca de que Pickett pueda permanecer en el campo (cambió su casco a un modelo diferente de Riddell y usará una visera por primera vez esta temporada), pero también es la mejor opción para dirigir la ofensiva de Pittsburgh. Para la temporada, Pickett tiene marca de 4-5 como titular completando el 65 por ciento de sus pases para 1,797 yardas (179.7 por juego). Tiene el doble de intercepciones (ocho) que touchdowns (cuatro), pero ha reducido los errores (sin intercepciones en sus últimas cinco aperturas) y también es una amenaza para hacer que las cosas sucedan con sus piernas (5.1 ypc, 3 TD). ). También se enfrentará a una defensa de Las Vegas que ocupa el puesto 24 en la NFL en yardas (244.3) y puntos (24.1) permitidos por juego. En todo caso, la historia más importante puede ser quién reemplaza a Pickett en caso de otra lesión o algún otro problema. Mitch Trubisky ha sido el suplente, pero tiene marca de 2-3 como titular con más intercepciones (cinco) que pases de touchdown (cuatro). Algunos Steelers han estado abogando por que Mason Rudolph, el suplente de toda la vida de Ben Roethilsberger, tenga una oportunidad. El entrenador en jefe Mike Tomlin probablemente espera no tener que preocuparse por eso porque Pickett comienza y termina el juego (a menos que se convierta en una paliza).

2.- Trabajo de campo

En este momento, se supone que el clima de Steel City el sábado por la noche será un máximo de 11 grados con vientos de 18-25 MPH, lo que significa que será difícil pasar la pelota. Esto podría inclinar las cosas a favor de Pittsburgh, ya que los Steelers tienen la mejor defensa contra la carrera, ubicándose en el séptimo lugar de la liga (109.0 ypg) en comparación con los Raiders (117.4 ypg, 15°). Sin embargo, Las Vegas tiene el ganador de terreno más productivo, con Josh Jacobs liderando la liga con 1,495 yardas terrestres restantes con sus 11 touchdowns. Mientras tanto, Pittsburgh aún no ha conseguido un juego de 100 yardas de nadie (Jacobs tiene seis intentos de ese tipo). Najee Harris lidera al equipo con 790 yardas y seis anotaciones. Dadas las condiciones esperadas, el equipo que tenga más éxito manteniéndose en tierra probablemente ganará este juego.

3.- Sin regalos anticipados

Ninguno de los dos equipos es tan hábil para quitarle el balón. Los Steelers tienen un promedio de 1,2 robos de balón por partido, mientras que los Raiders son penúltimos en la liga con un total de 11 (0,8 por partido). Por otro lado, Pittsburgh ha tenido más problemas con la seguridad del balón (17 en total), en gran parte debido a la cantidad de intercepciones lanzadas (13). Pickett lo ha hecho mejor en este departamento últimamente, mientras que Derek Carr tiene el doble de pases de TD (23) que de selecciones (11). En general, a los Steelers les ha ido mejor en lo que respecta al margen de rotación (incluso frente a -3 para Las Vegas). Independientemente de cómo lo mires, cada pequeño error se magnificará en este, ya que no parece haber muchos puntos y las condiciones tampoco ayudarán.

Pittsburgh Steelers vs Las Vegas Raiders en VIVO

He estado bajo en los Raiders toda la temporada, pero han ganado cuatro de sus últimos cinco. Ganaron el juego más afortunado de la historia la semana pasada y ahora tienen que viajar a Pittsburgh en una semana corta. Creo que la mejor unidad en este juego es la defensa de los Steelers, especialmente si los vientos niegan el impacto de Davante Adams para Las Vegas. Es probable que Pittsburgh también juegue con un poco más de emoción tras la inesperada muerte de Franco Harris. No espero muchos puntos y busco que la defensa lo selle tarde para que el público local pueda irse feliz a casa en la noche de Nochebuena.

Predicción: Steelers 18, Raiders 13

