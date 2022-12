Chelsea vs Bournemouth EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con la intensa actividad de la jornada 16 de la Premier League 2022-2023 este martes 27 de diciembre, cuando el Chelsea vuelve a la acción con la misión de reencontrar el camino de la victoria, pero tendrán que recibir al Bournemouth que saldrá motivado listo para sorprender en Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Bournemouth

Sede: Estadio Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Chelsea vs Bournemouth en VIVO

El cuadro del Chelsea ha tenido una campaña complicada viniendo a menos en las últimas jornadas, por lo que esperan que la pausa por el Mundial 2022 les haya servido para recomponer su funcionamiento. En 14 duelos suman 6 victorias, 3 empates y 5 derrotas

Los Blues tuvieron un duelo amistoso el pasado domingo 11 de diciembre cayendo 1-0 ante el Aston Villa.

Por su parte, el Bournemouth ha tenido un torneo bueno «a secas» manteniéndose fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo. Ellos suman 4 triunfos, 4 empates y cayeron en 7 duelos tras las 15 jornadas previas.

The Cherries volvieron a la actividad oficial el pasado martes quedando eliminados de la Copa de la Liga al caer 1-0 ante el Newcastle con un autogol de Adam Smith.

Tanto el Chelsea como el Bournemouth saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita regresar a la acción con el pie derecho; en la tabla general encontramos a los Blues en la octava posición con 21 puntos, mientras que las Cerezas son catorceavos con 16 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Bournemouth.

