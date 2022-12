Getafe vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Abrimos las emociones de este viernes 30 de diciembre en la jornada 15 de LaLiga 2022-2023, cuando el Getafe busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los aleje de la zona baja, pero recibirán a un Mallorca que saldrá decidido a sumar en su visita al Alfonso Pérez.

Hora y Canal Getafe vs Mallorca

Sede: Estadio Alfonso Pérez, Madrid, España

Hora: 5:00 pm de España. 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Getafe vs Mallorca en VIVO

El cuadro del Getafe ha tenido una campaña complicada peleando en la zona baja de la tabla intentando no caer en zona de descenso. En su último duelo de liga cayeron 0-1 ante el Valladolid, eso los dejó con 3 victorias, 5 empates y 6 descalabros.

Los Azulones volvieron a la actividad oficial el pasado martes 20 de diciembre en la segunda ronda de la Copa del Rey donde superaron 0-2 al Diocesano con doblete de Munir El Haddadi.

Por su parte, el Mallorca, de la mano de Javier Aguirre, ha cumplido con une buena temporada hasta ahora y una prueba fue su último duelo de liga donde vencieron 1-0 al Atlético de Madrid, eso los dejó con 5 victorias, 4 empates y 5 descalabros.

Los Piratas también volvieron a la acción el pasado 20 de diciembre venciendo al Real Unión con solitaria anotación de Dani Rodríguez, para avanzar a la tercera ronda de la Copa del Rey.

Tanto el Getafe como el Mallorca saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la salvación; en la tabla general encontramos a los Azulones en la quinceava posición con 14 puntos, mientras que los Piratas son onceavos con 19 unidades en la Liga Española. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Getafe vs Mallorca.

Getafe vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 LaLiga 2022-23

Last modified: diciembre 29, 2022

Etiquetas: Canal Getafe vs Mallorca