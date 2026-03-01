Written by: marzo 1, 2026 Ligas Europeas

Real Madrid vs Getafe EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 26 LaLiga 2025-26

Real Madrid vs Getafe

El Santiago Bernabéu será el escenario donde Real Madrid CF buscará volver a la senda del triunfo en La Liga, cuando reciba a Getafe CF este lunes por la noche.

Los Blancos llegan tras cumplir en Europa, eliminando a Benfica (3-1 en el global) para avanzar a los octavos de final de la Champions League, donde se medirán a Manchester City. Sin embargo, en el torneo doméstico vienen de una sorpresiva derrota 2-1 ante Osasuna, resultado que los dejó segundos en la tabla, a un punto del líder Barcelona. En casa han sido fuertes, con 33 puntos sumados en 12 partidos, el tercer mejor registro como local del campeonato.

Getafe, actualmente 13º con 29 puntos, ha mostrado cierta competitividad en las últimas semanas, con solo una derrota en sus cinco partidos más recientes de liga. Incluso logró una victoria 2-0 ante Alavés en su última salida. No obstante, el historial ante el Madrid es ampliamente desfavorable: ha perdido los últimos ocho enfrentamientos ante los merengues y no gana en el Bernabéu desde 2008, además de haber marcado apenas un gol en esas ocho derrotas.

Aunque el equipo blanco podría presentar algunas bajas importantes pensando también en el duelo europeo, la diferencia de plantel y el dominio histórico inclinan claramente la balanza a su favor.

Se espera un partido en el que Real Madrid controle el ritmo y termine imponiendo su jerarquía.

Pronóstico: Real Madrid 2-0 Getafe.

