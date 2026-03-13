Written by: marzo 13, 2026 Ligas Europeas

Atlético de Madrid vs Getafe EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 LaLiga 2025-26

Atlético de Madrid vs Getafe

¡Derbi madrileño en el Metropolitano! Este sábado, el Atlético de Madrid recibe al Getafe en la jornada 28 de LaLiga y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Colchoneros llegan con la moral por las nubes tras su espectacular goleada al Tottenham en Champions, y ahora buscan consolidarse en la parte alta de la tabla ante un rival que viene encendido y que saldrá decidido a dar la sorpresa.

El equipo del Cholo Simeone acumula tres victorias consecutivas en liga y se mantiene como el segundo mejor local de toda España. Aunque podríamos ver algunas rotaciones pensando en la vuelta de los octavos en Londres, el Atleti quiere aprovechar su fortaleza en casa para no soltar el tercer puesto.

Pero ojo con el Getafe de José Bordalás. Los azulones han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, incluyendo triunfos ante el Real Madrid y el Betis justamente en sus últimos 2 juegos. Están en plena pelea por puestos europeos y no le pondrán las cosas nada fáciles a sus vecinos. 

¿Podrá el Atleti mantener su racha ganadora o el Getafe dará otra sorpresa ante uno de los grandes?

Nuestro pronóstico: Será un duelo muy táctico y cerrado, ambos llegan motivados, pero la calidad individual podría ser suficiente para los Colchoneros. Gana el Atlético de Madrid 2-1. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!»

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