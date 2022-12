Brighton vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con las emociones de este sábado 31 de diciembre en la jornada 18 de la Premier League 2022-2023, cuando el Brighton busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga con la velita de competencias europeas, pero recibirán a un Arsenal que quiere consolidarse en la cima en su visita al Falmer Stadium.

Hora y Canal Brighton vs Arsenal

Sede: Falmer Stadium, Brighton & Hove, Reino Unido

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Brighton vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Brighton ha tenido una gran campaña siendo uno de los protagonistas, por lo que intentará mantener el ritmo. Después de 15 duelos suman 7 victorias, 3 empates y han caído derrotados en 5 choques.

Las Gaviotas vienen de un gran triunfo el pasado lunes cuando superaron 1-3 al Southampton con un autogol y anotaciones de Adam Lallana y Solly March.

Por su parte, el Arsenal esta marcando el ritmo de la competencia con un gran paso en 15 fechas donde suman 13 victorias, un empate y una sola derrota, pero igual saben que si sueñan con el título el margen de error es mínimo.

Los Gunners vienen de una sólida victoria el pasado lunes superando 3-1 al West Ham con goles de Bukayo Saka, Gabriel Martinelli y Eddie Nketiah.

Tanto el Brighton como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en sus respectivas luchas, aunque los Gunners son favoritos al ser líderes con 40 puntos, mientras las Gaviotas son séptimas con 24 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brighton vs Arsenal.

Brighton vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Premier League 2022-23

Last modified: diciembre 30, 2022

Etiquetas: Arsenal