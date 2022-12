Villarreal vs Valencia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Seguimos con las emociones de este sábado 31 de diciembre en la jornada 15 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Villarreal busque volver a la acción con una victoria que los meta a la pelea por competencias europeas, pero recibirán a un Valencia que también llega con la necesidad de ganar en su visita a la Cerámica.

Hora y Canal Villarreal vs Valencia

Sede: Estadio de la Cerámica, Villarreal, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Villarreal vs Valencia en VIVO

El cuadro del Viillarreal ha tenido una campaña muy irregular y sus números son muestra clara de eso, ya que en 14 duelos suman 6 victorias, 3 empates y han caído en 5 choques, por lo que necesitan volver con todo si quieren pelear por puestos europeos.

El Submarino Amarillo volvió a la acción oficial el pasado martes 20 de diciembre venciendo en tiempo extra 1-2 al Guijuelo con goles de Gerard Moreno y Arnaut Danjuma, por la segunda ronda de la Copa del Rey.

Por su parte, el Valencia tampoco puede presumir de una gran temporada peleando en media tabla, necesitarán regresar con todo para luchar por cosas importantes. Ellos suman 5 triunfos, 4 empates y 5 descalabros.

Los Naranjeros tuvieron varios duelo sde preparación para ponerse a punto. El último el pasado 22 de diciembre cayendo 3-1 ante el AZ Alkmaar, unos días antes habían perdido 2-1 ante el Nottingham Forest.

Tanto el Villarreal como el Valencia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes llegan en circunstancias muy similares obligados a volver con todo para pelear por Europa; en la tabla general encontramos al Submarino Amarillo en la novena posición con 21 puntos, mientras que los Naranjeros son décimos con 19 unidades en esta Liga Española. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Villarreal vs Valencia.

