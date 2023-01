Cremonese vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Serie A 2022-23

Serie A

Seguimos con las emociones de la reanudación de la Serie A 2022-2023 este miércoles 4 de enero con un buen duelo donde el Cremonese buscará dar la campanada aprovechando su condición de local, pero tendrán que recibir a la Juventus que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Giovanni Zini.

Hora y Canal Cremonese vs Juventus

Sede: Estadio Comunal Giovanni Zini, Cremona, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Cremonese vs Juventus en VIVO

El cuadro del Cremonese ha tenido una campaña realmente dura que los tiene hundidos, dado que en 15 fechas no conocen el triunfo con 7 empates y 8 derrotas, por lo que en casa les urge sumar de a tres para volver con el pie derecho.

Grigiorossi tuvo su último duelo amistoso el pasado 29 de diciembre cayendo 1-3 ante el Udinese, unos días antes habían igualado 0-0 ante el Torino.

Por su parte, la Juventus ha tenido un torneo irregular que los ha rezagado de la pelea por el título, pero todavía quieren competir por los primeros puestos. Ellos suman 9 triunfos, 4 empates y un par de partidos perdidos.

La Vecchia Signora tuvo un amistoso el pasado 30 de diciembre igualando 1-1 ante el Standard Lieja, una semana antes habían vencido 1-0 al Rijeka.

Tanto el Cremonese como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos al equipo de Johan Vázquez en la posición 18 con 7 puntos, mientras la Vecchia Signora marcha tercero con 31 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Cremonese vs Juventus.

