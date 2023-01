¿Cuándo debutará Cristiano Ronaldo con el Al Nassr?

Noticias

Cristiano Ronaldo fue presentado el pasado martes 03 de enero con el Al Nassr, club en el que tiene contrato hasta el 2025. En su presentación, el portugués reveló la razón por la cual decidió ir al fútbol árabe y es que quiere ayudar al país a desarrollarlo.

«Esta es una gran oportunidad no solo por el futbol pero para intentar cambiar la mentalidad del mundo. He tenido oportunidades de jugar en Europa, Brasil y Australia, incluso en Portugal. He elegido este desafío porque quiero ayudar este gran país e intentar ayudar con mi experiencia a desarrollar el país y el club. Como la sección femenina del Al Nassr, algunos no lo saben, pero tenemos una sección de fútbol femenino aquí», dijo Cristiano.

Ante esto, muchos se preguntan cuándo será el debut del delantero en su nuevo equipo y es que CR7 declaró que quiere jugar lo más pronto. «Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad», expresó.

Ante esto, el ex Manchester United podría tener minutos en el próximo compromiso de su club que será este jueves 05 de enero ante Al-Ta’ee o podría ser titular en el partido del sábado 07 de enero ante Al-Shabab, ambos por la Primera División de Arabia Saudita.

