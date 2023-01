Cristiano Ronaldo ya tiene problemas previo a su debut con el Al Nassr

Noticias

El debut de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr tendrá que esperar. A pesar de que el portugués manifestó públicamente su deseo de jugar lo más rápido posible con su nuevo club, tendrá que esperar por lo menos dos partidos para poder hacerlo.

¿La razón? Pues la Asociación Inglesa de Fútbol le sancionó con dos partidos por golpear el teléfono móvil de la mano de un joven adolescente después de que el Manchester United cayera ante el Everton en el Old Trafford.

Es por eso que el castigo del jugador deberá cumplirlo en Arabia Saudí. Sin embargo, este no sería el único impedimento ya que un empleado del club no autorizado para hablar le contó a ‘AFP’ que el ‘7’ no está inscrito en el club.

¿Cuál es el motivo? Esto es debido a que Cristiano supera la cuota de ocho extranjeros de la entidad y es el noveno, por lo que no puede participar todavía.

