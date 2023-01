Gervonta Davis vs Héctor Luis García EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2023

Box

Con un enfrentamiento ya reservado contra Ryan García en algún momento de 2023, Gervonta Davis primero debe superar a Héctor Luis García. Davis defiende el título de peso ligero de la AMB (Regular) contra García este sábado 7 de enero.

La pelea tiene lugar en el patio trasero de Davis en Washington, D.C.

Hora y Canal Davis vs García

Sede: Capital One Arena, Washington DC, Estados Unidos.

Hora: 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm en México y Centroamérica.

Canal: ShowTime PPV en EUA. ESPN en Latinoamérica,

Gervonta Davis vs Héctor Luis García en VIVO

García ha ganado diez de sus 16 victorias por nocaut. Su última victoria por nocaut fue en julio de 2021 contra Miguel Moreno González. García es conocido por dar sorpresas, venciendo a Chris Colbert en febrero para detener el impulso del joven Colbert.

Davis no se está tomando a García a la ligera. De hecho, Davis puede buscar ir a lo seguro para prepararse para otro desafío en otro García.

“No puedo simplemente entrar y tratar de noquear a todos de inmediato”, declaró Davis en un entrenamiento con los medios. “Tengo que demostrar que tengo más que poder de golpe. Tengo habilidades para ir junto con mi coeficiente intelectual de boxeo.

“Héctor es un luchador sólido que ha vencido a algunos de los mejores. Es un tipo duradero que viene a pelear. Está invicto y es un gran oponente. No puedes aflojar con él. Si te acuestas con él, puede que te ponga a dormir.

La última pelea de Davis fue una victoria por TKO contra Rolando Romero. El campeón de la AMB venía de su pelea más dura hasta la fecha contra Isaac Cruz. Davis debe mantenerse enfocado de cara a esta pelea. Eso es algo que García cuestiona.

“Él piensa que ya ganó su pelea, porque ya tiene una pelea confirmada [con Ryan García]. Creo que eso no será posible”, dijo García a George Ebro, a través de Boxing Scene. “A toda esta gente [que no cree en mí] les digo que [un vuelco] es posible, que nada es imposible y que nada está escrito. Cuando un boxeador como yo, que ha estado boxeando toda mi vida, tiene una oportunidad, la aprovecha. No pueden decir cuál perderá hasta que suene la campana. Soy un luchador experimentado».

¿García logrará la sorpresa final o Davis agregará otro nombre a su lista de victorias por nocaut? FulBox está aquí para dar una idea de cómo vendrá esta pelea por el título de peso ligero.

Pronóstico Gervonta Davis vs Héctor Luis García

Davis es uno de los golpeadores de poder más venerados en el boxeo de hoy.

“Tank” ocupa el sexto lugar en luchadores activos en +/- con +13. Ocupa el primer lugar en el promedio de menos golpes totales lanzados en una ronda con 34.7. Lo que puede ayudar es su marca de porcentaje de conexión de poder, que ocupa el segundo lugar entre los luchadores activos con un 47,1 %.

Recientemente, Davis ha tenido que esforzarse cuando se trata de derrotar a sus oponentes. En su última pelea contra Rolando Romero, según CompuBox, Davis conectó 25 de 84 golpes lanzados (29,8%). No conectó tiros de dos dígitos en un combate que duró seis asaltos. Davis promedió 14 tiros lanzados por ronda contra Romero. Contra Issac Cruz en 2021, Davis conectó 133 de 362 golpes (28,8%). Los 121 tiros conectados de Cruz fueron la mayor cantidad de un oponente de Davis.

¿Puede García ser el próximo Cruz? Un reemplazo tardío contra Chris Colbert, García derribó «Prime Time» por primera vez en su carrera en febrero de 2022. Contra Roger Gutiérrez en agosto, García tuvo la ventaja en golpes totales (156-116) contra Gutiérrez. Conectó el 35% de sus golpes de poder.

García tendrá un campamento completo en comparación con la pelea de Colbert. Con eso, puede mostrarle a Davis lo que hizo contra Gutiérrez. Presiona a los luchadores e impresiona con combinaciones de izquierda a derecha ultrarrápidas. Lo mismo podría decirse de Davis, quien castiga a los oponentes con ganchos y golpes de poder. De sus 27 victorias, 25 han sido por nocaut.

Para muchos, esto se considera una pelea de preparación para Davis. Sin embargo, no dejes que la idea de una pelea con Ryan García bloquee la consideración de que García podría ser un desafío para Davis. Al igual que Cruz, García tiene la oportunidad de llevar a Davis al límite. También existe la posibilidad de un nocaut rápido para Davis. Dada la destreza defensiva de García, Davis puede tener mucho trabajo por delante. Davis puede mostrar su poder mientras juega de cerca.

Después de casi ocho meses fuera del ring, la pelea contra Héctor Luis García es el primer paso para que Gervonta Davis demuestre que está listo para un 2023 legendario. ¿Podrá subir al plato y cumplir?

Predicción de FulBox: Davis por decisión unánime

