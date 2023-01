Nottingham Forest vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de la Liga 2022-2023

Premier League 2022-2023

Seguimos con las emociones de los cuartos de final de la Copa de la Liga 2022-2023 en Inglaterra, este miércoles 11 de enero con un buen duelo donde el Nottingham Forest buscará aprovechar su condición de local para llevarse la victoria y la clasificación, pero recibirán a unos Wolves que saldrán decididos a ganar en la cancha del City Ground.

Hora y Canal Nottingham Forest vs Wolves

Sede: The City Ground, Nottingham, Inglaterra

Hora: 7:45 pm de Reino Unido. 1:45 pm de México y Centroamérica. 2:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Bolivia y Venezuela. 4:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Star+ en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Nottingham Forest vs Wolves en VIVO

El cuadro del Nottingham Forest está teniendo una buena temporada en la Premier League donde marchan en el puesto 15 fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo, pero llegan dolidos, ya que el pasado sábado cayeron eliminados de la FA Cup al perder 4-1 ante el Blackpool.

Tricky Trees no tuvo demasiados problemas en los octavos de final de esta Copa, el pasado 21 de diciembre, goleando 1-4 al Blackburn con doblete de Brennan Johnson y goles de Jesse Lingard y Taiwo Awoniyi.

Por su parte, los Wolves están teniendo una temporada muy dura en la Premier League donde son penúltimos en zona de descenso, aunque el pasado sábado lograron un buen empate 2-2 ante el Liverpool en la FA Cup para forzar a un Replay.

Los Lobos tampoco pasaron problemas en los octavos de final de la Copa, el pasado 20 de diciembre, cuando vencieron 2-0 al Gillingham con goles de Raúl Jiménez y Rayan Ait-Nouri.

Tanto el Nottingham Forest como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita seguir su camino rumbo a las semifinales, para ambos sería un buen golpe anímico de cara a lo que vendrá donde su lucha por el no-descenso es primordial. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Nottingham Forest vs Wolves.

