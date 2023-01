Buffalo Bills vs Miami Dolphins EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Ronda Comodines NFL 2023

NFL

No es como empiezas, es como terminas.

Y eso es exactamente lo que se puede decir de los Buffalo Bills, quienes, a pesar del aterrador colapso en el campo de la seguridad Damar Hamlin en la Semana 17, se recuperaron para ganar sus últimos siete juegos de temporada regular en el camino hacia su tercer título consecutivo de la AFC Este y asegurar el sembrado No. 2 en los playoffs donde chocarán con los Miami Dolphins por tercera vez esta temporada.

La misma magnitud de éxito al final de la temporada ciertamente no se puede aplicar a los Dolphins, que se balancearon de un lado a otro a lo largo de una racha de tres juegos ganados, una racha de tres juegos perdidos, una racha de cinco juegos ganados y una racha de cinco juegos perdidos en su primeros 16 juegos. Pero en la última semana de la temporada regular, Miami superó a los New York Jets 11-6 y, gracias también a la victoria de Buffalo 35-23 sobre New England, llegó a los playoffs por primera vez desde la temporada 2016.

En cuanto a los enfrentamientos recientes de estos dos equipos, los casos únicos y raros han sido bastante comunes para ambos en esta serie. Cada uno salió victorioso en sus respectivos campos locales cuando Buffalo se recuperó de una derrota de la Semana 3 en Miami con una victoria de la Semana 15 en Orchard Park. El repunte de los Bills fue una buena señal después de que la derrota de septiembre ante Miami fuera la primera contra sus rivales de división en casi cuatro años, rompiendo una racha de siete victorias consecutivas y una marcha de victorias en nueve de los últimos 10 encuentros. Además, los Bills han dominado a los Dolphins en su campo local, ganando seis seguidos y 10 de los últimos 11 partidos jugados en el oeste de Nueva York.

Pero la última vez que estos dos enemigos de la AFC Este se enfrentaron en la postemporada fue hace más de 34 años, otra ruptura de tendencias. Los Dolphins ganaron ese duelo de comodines, 24-17, en enero de 1999, su única victoria en los playoffs en cuatro intentos (y todos estos ocurridos durante los años 90).

Hora y Canal Bills vs Dolphins

Inicio: domingo 15 de enero a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 12 p.m. en México.

Televisión: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en Latinoamérica. Canal 5 en México.

Streaming en vivo: fuboTV en EUA. Fox Premium en México.

Spread: Bills -13.5

Tres cosas para ver

1.- ¿Puede Skylar Thompson aprovechar su experiencia desde el comienzo de la semana pasada?

Tua Tagovailoa permanece fuera después de sufrir una conmoción cerebral en la derrota de la Semana 16 ante Green Bay, y el entrenador en jefe Mike McDaniel anunció el miércoles que Tagovailoa no había progresado lo suficiente como para regresar al campo. Combine eso con la lesión en la mano que Teddy Bridgewater sufrió la semana siguiente en New England, y Thompson, quien ingresó en relevo de Bridgewater en la derrota fuera de casa ante los Patriots, comenzará por segunda semana consecutiva después de llevar a Miami a una victoria la semana pasada contra los Patriots. Chorros.

Thompson ciertamente no incendió el Hard Rock Stadium la semana pasada, completando 20 de 31 pases para 152 yardas y fallando en encontrar la zona de anotación. Pero podría decirse que es más importante, otra columna de estadísticas en la que Thompson también registró un 0: pérdidas de balón. En un juego en el que los puntos eran tan importantes, la capacidad de Thompson para tomar decisiones inteligentes y evitar perder el balón fue extremadamente vital para guiar a los Dolphins a la victoria. Ahora el novato tendrá que hacer lo mismo en su primera apertura de postemporada y en un ambiente hostil contra una defensa que está empatada en el cuarto lugar de la liga tanto en robos de balón (27) como en intercepciones (17). Buffalo también terminó en la mitad superior de los equipos en capturas (40), aunque su presión al pasador no ha sido tan productiva desde que Von Miller se rompió el ligamento cruzado anterior en la semana 12. Miller todavía está empatado en el liderazgo del equipo en capturas (ocho con Greg Rousseau ) a pesar de que se ha perdido seis partidos.

2.- ¿Podrá la línea ofensiva de Buffalo proteger a Josh Allen el domingo?

A lo largo de esta temporada, Allen ha sido nada menos que espectacular, especialmente en los últimos tiempos. Allen ha lanzado al menos dos pases de touchdown en cinco de los últimos seis juegos (14 en total) con solo cuatro intercepciones. También ha sumado tres anotaciones por tierra durante este tramo.

Pero una de sus mayores dificultades ha sido su capacidad para mantenerse en pie, y eso ha sido especialmente cierto contra oponentes divisionales esta temporada. En seis juegos contra la competencia AFC Este, Allen ha sido capturado 18 veces en comparación con 15 en los 10 juegos restantes. Los Jets anotaron ocho de esas 18 capturas en las Semanas 9 y 14, mientras que los Dolphins y Patriots anotaron seis y cuatro, respectivamente, en sus dos juegos cada uno contra Buffalo. Los Bills pudieron escapar con una victoria de tres puntos en Orchard Park cuando Allen fue solo capturado dos veces, mientras que los Dolphins lograron su propia victoria cuando lograron capturar a Allen cuatro veces en la semana 3. Esté atento sobre cuánta presión puede lograr Miami sobre Allen porque mantenerlo en pie fue sin duda uno de los factores principales en los dos enfrentamientos entre estos equipos esta temporada y podría ser un factor crítico para determinar cuál avanza a la Ronda Divisional.

3.- ¿Cómo les irá a los Dolphins sobre el terreno?

En la victoria en casa de la Semana 3 contra Buffalo, Miami corrió para un total de 41 yardas (aunque con dos de sus tres touchdowns por tierra) en 17 acarreos. En la Semana 15 fue una historia diferente con Raheem Mostert acumulando 136 yardas terrestres en 17 acarreos y Salvon Ahmed aportando 43 yardas y una anotación en seis intentos. Los Bills tuvieron muchos problemas para frenar el período de Mostert, ya que acumuló 149 yardas de uso general solo en el primer cuarto, 101 de ellas por tierra, 20 más en el juego aéreo y 28 cuando devolvió la patada inicial.

Sin embargo, esa fue una actuación algo inusual para la defensa terrestre de Buffalo, que permitió más de 100 yardas terrestres en solo otros cinco juegos. Los Bills tienen la defensa terrestre quinta clasificada de la liga en términos de yardas permitidas por juego (104.6), pero están permitiendo 4.3 yardas por acarreo (14°). Por lo tanto, aún podría haber oportunidades para que los Dolphins ganen algo de terreno, pero deberán aprovechar al máximo sus acarreos.

Miami suele ser bastante exitoso cuando puede correr el balón de manera efectiva (ha ganado cuatro de los últimos cinco juegos cuando registra más de 100 yardas terrestres), pero también hay una gran posibilidad de que el backfield sea una pieza clave el domingo. Mostert se rompió el pulgar en la victoria de la semana pasada sobre los Jets y su estatus está en el aire. Si no puede ir, eso ejercerá más presión sobre Jeff Wilson Jr. (72 yardas en 16 att. la semana pasada) y Ahmed (12 acarreos totales esta temporada) para producir sobre el terreno y quitarle presión a Thompson. A pesar de que tiene armas peligrosas para lanzar, Buffalo preferiría poner a los Dolphins en una situación en la que Thompson tenga que airearlo.

Buffalo Bills vs Miami Dolphins en VIVO

Buffalo ciertamente entra en racha con victorias en cada uno de sus últimos siete juegos (completados) antes de la postemporada. Ese impulso, más el orgullo adicional de jugar en honor de Hamlin mientras el profundo se recupera y lleva al mundo del fútbol americano a su lado, debería proporcionar muchas plumas en el tope de los Bills el domingo. Agregue a eso la inconsistencia de Miami en las últimas semanas y el signo de interrogación de cómo jugará el novato Thompson en apenas la tercera apertura de su carrera, y los campeones de la AFC Este simplemente parecen tener demasiado para que los Dolphins los superen.

Predicción: Bills 33, Dolphins 20

