Chelsea vs Crystal Palace EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Premier League 2022-23

Abrimos las emociones de este domingo 15 de enero siguiendo con la jornada 20 de la Premier League 2022-2023, cuando el Chelsea busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les de un respiro tras el momento difícil que viven, pero recibirán a un Crystal Palace que intentará sorprender en Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Crystal Palace

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. DirecTV Sports en Sudamérica.

Chelsea vs Crystal Palace en VIVO

El cuadro del Chelsea está viviendo momentos muy complicados y les urge reaccionar si no quieren olvidarse de competencias europeas. Después de 18 duelos suman apenas 7 victorias, 4 empates y han caído en otros 4 choques.

Los Blues vienen de un durísimo descalabro a media semana cuando visitaron al Fulham cayendo 2-1 y sufriendo la expulsión de Joao Félix que hacía su debut.

Por su parte, el Crystal Palace ha tenido un torneo irregular peleando en media tabla, pero lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. En la jornada pasada fueron aplastados 4-0 por el Tottenham, eso los dejó con 6 victorias, 4 empates y han perdido en 7 choques.

Las Águilas tuvieron actividad por última vez el pasado sábado cayendo eliminados en la FA Cup al perder en casa 1-2 ante el Southampton.

Tanto el Chelsea como el Crystal Palace saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren las tres unidades para escalar posiciones; en la tabla general encontramos a los Blues en la décima posición con 25 puntos, mientras que las Águilas son doceavos con 22 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Crystal Palace.

