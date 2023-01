Atlético de Madrid vs Valladolid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Buen partido nos espera este sábado 21 de noviembre siguiendo con la actividad de la jornada 18 de LaLiga 2022-2023, cuando el Atlético de Madrid busque regresar a la senda del triunfo que los consolide en zona de Champions, no pueden fallar al recibir a un Valladolid que saldrá decidido a sorprender en su dura visita al Civitas Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Valladolid

Sede: Estadio Civitas Metropolitano, Madrid, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Valladolid en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid está teniendo una campaña complicada y no se ve por donde puedan mejorar las cosas. En la jornada pasada apenas igualaron 1-1 en su visita al Almería, eso los dejó con 8 victorias, 4 empates y 5 descalabros.

Los Colchoneros tuvieron actividad a media semana tomando un respiro en la Copa del Rey al lograr su clasificación a cuartos de final tras vencer 0-2 al Levante con goles de Álvaro Morata y Marcos Llorente.

Por su parte, el Valladolid está teniendo una temporada difícil luchando en la parte baja, pero fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo. En 17 fechas suman 5 victorias, 2 empates y han perdido en 10 juegos.

El Pucela viene de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Rayo Vallecano siendo superados 0-1 para ligar su cuarta derrota consecutiva.

Tanto el Atlético de Madrid como el Valladolid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo para dar un paso en sus respectivas luchas diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos a los Colchoneros en la cuarta posición con 28 puntos, mientras que el Pucela marcha en lugar 17 con 17 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Valladolid.

Atlético de Madrid vs Valladolid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 LaLiga 2022-23

Last modified: enero 20, 2023

Etiquetas: Atletico de Madrid