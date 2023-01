Salernitana vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Serie A 2022-23

Serie A

Gran partido tendremos este sábado 21 de enero siguiendo con la jornada 19 de la Serie A 2022-2023 en Italia, cuando el Salernitana busque aprovechar su condición de local intentando recuperarse del duro golpe de la semana pasada, pero tendrán que recibir al Napoli que llega también con moral baja, pero listos para imponer su jerarquía en su visita al Arechi.

Hora y Canal Salernitana vs Napoli

Sede: Estadio Comunal Arechi, Salerno, Campania, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Salernitana vs Napoli en VIVO

El cuadro del Salernitana ha tenido una campaña irregular viniendo a menos en las últimas semanas y metiéndose en problemas de descenso al perder 4 de sus últimos 5 juegos, eso los tiene con 4 victorias, 6 empates y 8 descalabros.

I Granata y Memo Ochoa vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando visitaron al Atalanta siendo aplastados 8-2 en duelo que le costó el puesto Davide Nicole que fue cesado, aunque el pasado miércoles fue restituido en su puesto intentando enmendar el camino.

Por su parte, el Napoli está marcando el ritmo de la competencia y viene de un grandísimo triunfo en la jornada pasada cuando aplastaron 5-1 a la Juventus con doblete de Victor Osimhen, eso los dejó con 15 victorias, 2 empates y han perdido en una ocasión.

Gli Azzurri viene de un durísimo golpe a media semana quedando eliminado de la Copa de Italia al caer en casa por penales ante el Cremonese.

Tanto el Salernitana como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas que son diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos a I Granate en la posición 16 con 18 puntos, mientras que Gli Azzurri, del Chucky Lozano, es líder con 47 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Salernitana vs Napoli.

Salernitana vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Serie A 2022-23

Last modified: enero 20, 2023

Etiquetas: Canal Salernitana vs Napoli