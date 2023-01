Espanyol vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Partido muy atractivo tendremos este sábado 21 de enero siguiendo con la jornada 18 de LaLiga 2022-2023, cuando el Espanyol busque aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria que los aleje de la zona de descenso, pero tendrán que recibir al Betis que saldrá a imponer su calidad en su dura visita al Cornella El Prat.

Hora y Canal Espanyol vs Betis

Sede: RCDE Stadium, Cornellà de Llobregat, Barcelona, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Espanyol vs Betis en VIVO

El cuadro del Espanyol ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja, pero han venido mejorando en las últimas semanas y una prueba fue su triunfo de la jornada pasada doblegando 1-2 al Getafe con goles de Joselu y Javi Puado.

Los Periquitos tuvieron actividad a media semana quedando eliminados de la Copa del Rey al caer derrotados 1-0 en su visita al Athletic Club.

Por su parte, el Betis ha cumplido con una buena temporada peleando por los primeros puestos de la tabla. Vienen de un gran triunfo en la jornada pasada doblegando 1-2 al Rayo Vallecano con un autogol y anotación de Luiz Henrique. En 16 duelos suman 8 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

Los Béticos también tuvieron actividad a media semana en la Copa del Rey sufriendo una durísima eliminado en penales a manos del Osasuna, tras haber empatado 2-2 en 120 minutos.

Tanto el Espanyol como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Periquitos, de César Montes, en la catorceava posición con 17 puntos, mientras que los Béticos, de Andrés Guardado, son sextos con 28 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Espanyol vs Betis.

