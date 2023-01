West Ham vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con las emociones de este sábado 21 de enero en la jornada 21 de la Premier League 2022-2023, cuando el West Ham busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los saque de la zona de descenso, pero tendrán que recibir al Everton que saldrá decidido a sumar en su dura visita al Olímpico de Londres.

Hora y Canal West Ham vs Everton

Sede: Estadio Olímpico de Londres, Londres, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. DirecTV Sports en Sudamérica.

West Ham vs Everton en VIVO

El cuadro del West Ham está teniendo una temporada muy dura que los ha metido en zona de descenso, por lo que en casa les urge reaccionar. Después de 19 jornadas suman 4 victorias, 3 empates y han sido derrotados en 12 ocasiones.

Los Hammers vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron a los Wolves siendo superados 1-0.

Por su parte, el Everton tampoco ha tenido una buena temporada que igual los tiene peleando por su salvación. Ellos suman apenas 3 victorias, 6 empates y han sido vencidos en 10 choques.

The Toffees igual viene de un descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Southampton siendo superados 1-2, a pesar de que Amadou Onana los había puesto al frente.

Tanto el West Ham como el Everton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para tomar un respiro tras el terrible desempeño que han tenido; en la tabla general encontramos a los Hammers en la posición 18 con 15 puntos, mientras The Toffees es penúltimo igual con 15 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. West Ham vs Everton.

