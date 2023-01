Liverpool vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos las emociones de este sábado 21 de enero con un partidazo de poder a poder en la jornada 21 de la Premier League 2022-2023, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita tomar un respiro tras el momento complicado que viven, pero tendrán que recibir a un Chelsea que también está desesperado por llevarse el botín completo en su visita a Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Chelsea

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Bolivia y Venezuela. 9:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Liverpool vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Liverpool ha tenido una campaña realmente decepcionante y una prueba fue la dura derrota de la jornada pasada siendo aplastados 3-0 en su visita al Brighton, eso los dejó con 8 victorias, 4 empates y han caído en 6 ocasiones.

Los Reds tuvieron actividad a media semana en el Replay de la tercera ronda de la FA Cup donde visitaron a los Wolves logrando vencerlos con solitaria anotación de Harvey Elliot en un choque cerrado.

Por su parte, el Chelsea tampoco la ha pasado bien peleando en media tabla lejos de sus objetivos que son los primeros puestos. Ellos suman 8 triunfos, 4 empates y han perdido en 7 ocasiones.

Los Blues vienen de tomar un respiro en la jornada pasada cuando recibieron al Crystal Palace logrando superarlos con solitaria anotación de Kai Havertz.

Tanto el Liverpool como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro tras el momento complicado que viven; en la tabla general encontramos a los Reds en la novena posición con 28 puntos, mientras que los Blues son décimos también con 28 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Chelsea.

Liverpool vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2022-23

Last modified: enero 20, 2023

Etiquetas: Canal Liverpool vs Chelsea