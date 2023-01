Barcelona vs Getafe EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Gran partido tendremos este domingo 22 de enero siguiendo con la jornada 18 de LaLiga 2022-2023, cuando el Barcelona busque sumar un nuevo triunfo que los consolide en la cima de la tabla, pero tendrán que recibir al Getafe que saldrá decidido a dar la gran campanada en su dura visita al Camp Nou.

Como llegan los equipos

El cuadro del Barcelona ha venido mejorando en las últimas semanas. En su último choque de liga lograron un grandísimo triunfo en su visita al Atlético de Madrid, eso los dejó con 13 victorias, 2 empates y han sido vencidos en una sola ocasión.

Los Blaugranas tuvieron actividad a media semana en la Copa del Rey cuando visitaron al Ceuta logrando doblegarlos 0-5 con doblete de Robert Lewandowski y goles de Rapinha, Ansu Fati y Franck Kessié.

Por su parte, el Getafe ha tenido una temporada difícil que los tiene peleando en la zona baja urgidos de sumar para no caer en zona en el descenso. Después de 17 fechas suman 4 victorias, 5 empates y han caído en 8 duelos.

Los Azulones vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Espanyol siendo superados 1-2.

Tanto el Barcelona como el Getafe saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Blaugranas como líderes con 41 puntos, mientras que los Azulones marchan en el puesto 15 con 17 unidades en la Liga Española.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 15 de mayo en la jornada 37 de la campaña pasada en el Alfonso Pérez. En aquel choque ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Hora y Canal Barcelona vs Getafe

El juego entre Barcelona vs Getafe se estará disputando en punto de las 6:30 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífcio y 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:30 pm

Bolivia y Venezuela: 1:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 2:30 pm

La transmisión del partido Getafe vs Barcelona en VIVO para la televisión será en exclusiva por Canal Movistar en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en Estados Unidos será por streaming en ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Barcelona vs Getafe en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a llevarse el triunfo y dar un paso en sus respectivas luchas, aunque la realidad es que los Blaugranas son amplios favoritos al estar en casa y tener un plantel más poderoso. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Getafe.

Barcelona vs Getafe EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 LaLiga 2022-23

Last modified: enero 21, 2023

