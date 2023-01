Arsenal vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 21 de enero en la jornada 21 de la Premier League 2022-2023, cuando el Arsenal busque dar un golpe casi definitivo en la carrera por el título al recibir nada más y nada menos que al Manchester United que saldrá a imponer su jerarquía en su dura visita al Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Manchester United

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Arsenal vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Arsenal ha tenido una gran temporada marcando el ritmo de la comptencia en la búsqueda del ansiado título, sin embargo saben que no hay margen de errorr. Después de 18 duelos suman 15 victorias, 2 empates y han sido vencidos en una ocasión.

Los Gunners vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Tottenham logrando superarlos 0-2 con un autogol y anotación de Martin Odegaard.

Por su parte, el Manchester United ha tenido una gran temporada peleando por la cima, pero si sueñan con el título deben ganar este domingo. Ellos suman 12 victorias, 3 empates y han caído en 4 choques.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en duelo pendiente donde visitaron al Crystal Palace sumando un amargo empate ya que parecía que se quedarían con el triunfo con anotación de Bruno Fernandes, pero al 90+1 los igualaron para el 1-1 final.

Tanto el Arsenal como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la búsqueda de la cima, no hay margen de error; en la tabla general encontramos a los Gunners como líderes con 47 puntos, mientras que los Red Devils son terceros con 39 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Manchester United.

