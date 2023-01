Liga Española 2022-2023

El Barcelona no se vio tan convincente, pero logró vencer 1-0 al Getafe en la jornada 18 de LaLiga 2022-2023 en el Camp Nou.

El partido arrancó de manera movida, apenas a los 3 minutos Mayoral la mandaba al fondo, pero un fuera de lugar previo anulaba la jugada, el Barcelona tomaba las riendas pero sin apretar a fondo, los minutos pasaban sin mucha claridad, hasta que al 35 apareció Rapinha sirviendo a Pedri que no perdonó el 1-0, al 40 Ter Stegen se vistió de héroe deteniendo el remate de Borja Mayoral en un mano a mano, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía abierto, el Barcelona tenía la posesión, pero el Getafe intentaba atacar como podía, al 73 Mayoral no podía rematar de buena manera, finalmente ya no hubo más.

Con esta victoria el Barcelona arribó a 44 puntos como líder general, mientras que Getafe está en el puesto 16 con 17 unidades en LaLiga. Los Blaugranas recibirán a la Real Sociedad el miércoles en la Copa del Rey. Barcelona 1-0 Getafe.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Gol Barcelona vs Getafe 1-0 Jornada 18 LaLiga 2022-23

