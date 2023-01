Feyenoord vs Ajax EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Eredivisie 2022-2023

Eredivisie

Abrimos las emociones de este domingo 22 de enero con un partidazo de poder a poder en la jornada 17 de la Eredivisie 2022-2023, cuando el Feyenoord busque dar un golpe de autoridad que los consolide en la cima, pero recibirán a un Ajax que no tiene margen de error, les urge sumar de a tres en su visita al De Kuip.

Hora y Canal Feyenoord vs Ajax

Sede: Stadion Feijenoord, Róterdam, Holanda Meridional, Países Bajos

Hora: 2:30 pm de Países Bajos. 7:30 am de México y Centroamérica. 8:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN

Streaming: Star+

Feyenoord vs Ajax en VIVO

El cuadro del Feyenoord ha tenido una gran temporada soñando con levantar el título. Después de 16 fechas suman 11 victorias, 4 empates y han caído en una sola ocasión, pero saben que todavía queda un largo camino por recorrer rumbo al objetivo.

De club van het volk viene de una contundente victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Groninngen logrando superarlos 0-3 con goles de Igor Paixao, Orkun Kokcu y Santiago Giménez.

Por su parte, el Ajax ha tenido una campaña irregular y se han quedado sin margen de error en la pelea por el título. Ellos suman 9 victorias, 5 empates y han perdido en 2 ocasiones, con racha de 5 juegos sin triunfo.

Ajacieden viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando recibieron al Twente en un duelo donde sufrieron la expulsión de Devyne Rensch a los 35 minutos, aun así aguantaron el 0-0 final.

Tanto el Feyenoord como el Ajax saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y dar un paso en la pelea por el título; en la tabla general encontramos al equipo de Giménez como líder con 37 puntos, mientras que el cuadro de Jorge Sánchez y Edson Álvraez es tercero con 32 unidades en esta Eredivisie. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Feyenoord vs Ajax.

