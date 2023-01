Artur Beterbiev vs Anthony Yarde EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2023

Box

Uno de los espectáculos más dramáticos del boxeo llega temprano a 2023. El campeón de peso semipesado Artur Beterbiev es conocido principalmente por una cosa: golpea de forma ridícula y caricaturesca. Hay otros grandes golpeadores en el deporte, por supuesto, pero posiblemente nadie hoy, ni siquiera en el peso pesado, conecta cada golpe de manera tan demoledora como el ruso de 38 años. En sus nueve años como profesional, ha aplastado a todos los oponentes que se le han presentado.

La pelea en la que más quieren verlo es, por supuesto, contra el campeón de peso semipesado Dmitry Bivol. Sin embargo, en ausencia de eso, felizmente buscará abrirse camino a través de todos los rincones, así que aquí está, viajando a Londres para este, contra el defectuoso pero peligroso Anthony Yarde.

Hora y Canal Beterbiev vs Yarde

Sede: Wembley Arena, Wembley, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 pm de Reino Unido. 2:00 pm de México y Centroamérica. 3:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Uidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Streaming: ESPN+ en Estados Unidso.

Beterbiev (18-0, 18 KOs) fue un aficionado condecorado. Ganó un campeonato mundial y un par de oros europeos. Su carrera como profesional comenzó lentamente para alguien que cumplió 28 años, pero desde que ganó su primer título mundial (la FIB en 2017) ha estado sumando éxtiso. Desde entonces, agregó otros dos cinturones a eso y recientemente viene de una demolición de 2 asaltos a Joe Smith Jr. el verano pasado.

Enfrentándose con él esta vez es Yarde (23-2, 22 KOs). No se deje engañar por la longitud del registro. Tiene mucha menos experiencia que su oponente. Beterbiev tuvo una sólida carrera amateur, lo que le permitió ascender como profesional con relativa rapidez. Yarde, por otro lado, no lo hizo. Como resultado, muchos de esos números están aprendiendo peleas. Sin embargo, incluso con eso, su trayectoria profesional ha sido extraña. Este ha sido su segundo salto al nivel mundial contra un ruso contundente, después de haber perdido ante Sergey Kovalev en 2019. Fuera de eso, sin embargo, ha luchado casi en su totalidad contra oponentes completamente superados. Su único oponente de buen nivel fue el británico, Lyndon Arthur.

Una cosa a tener en cuenta sobre Yarde es su lealtad a su entrenador, Tunde Ajayi. En algunos aspectos, eso es obviamente un rasgo deseable. Sin embargo, Ajayi no es un entrenador de boxeo experimentado y ha tenido algunas ideas muy extrañas sobre cómo trabajar con su peleador. Esto ha llevado a la percepción de que el talento natural de Yarde se ha visto frenado. Después de la derrota de 2020 ante Lyndon Arthur, hicieron cambios, incorporando al equipo al ex campeón europeo y británico James Cook. Esto parece haber reparado algunos agujeros, lo que llevó a una victoria dominante por KO en la revancha con Arthur. Si es suficiente para llevarlo al nivel necesario para esta pelea es cuestionable, pero echemos un vistazo a los detalles.

Predicción

Primero, eliminemos lo obvio: Beterbiev debería ganar. La diferencia tanto en experiencia como en capacidad técnica comprobada es enorme aquí. El campeón tiene un nivel de habilidad, particularmente en el ataque, que a veces se disfraza detrás de su reputación de golpeador implacable. Esto salió a la luz más obviamente en su paliza de 10 asaltos a Oleksandr Gvozdyk. El ucraniano fue un oponente realmente bueno, con una sólida defensa y movimiento, así como un ataque propio. Fue competitivo durante la primera mitad de la pelea, pero después de eso, comenzó a desmoronarse. Eso sucedió porque Beterbiev no solo lanza fuerte y espera lo mejor.

El principal problema para Yarde será que es muy difícil saber dónde van a aterrizar esos disparos. Beterbiev es un maestro en ocultar lo que busca hasta muy tarde, y tiene la rara habilidad de hacerlo mientras aterriza con fuerza. Sus oponentes se encuentran tratando de bloquear un volado que gira en el último segundo y se desliza por debajo del codo hacia el pecho, o un gancho al cuerpo que se convierte en un gancho. Él usa esto para deformar las defensas lanzando de una manera, luego de otra.

Esto combina bien con el hecho de que Beterbiev ya tiene un gran arsenal de golpes para lanzar. Algunos peleadores, cuando dices que pueden lanzar un gancho de derecha, eso significa dos tiros; uno a la cabeza, uno al cuerpo. Incluso los boxeadores de muy alto nivel pueden ser víctimas de esto: Anthony Joshua es un ejemplo. Beterbiev no es uno de esos. Puede ajustar el arco de cualquier golpe que lanza de varias maneras. Sumado a eso, se siente cómodo lanzando cualquiera de ellos desde varias posiciones, sin necesidad de que su oponente esté en un lugar particular para soltar algo. Lo hace muy difícil de predecir y significa que su ataque es cualquier cosa menos crudo.

Eso será un problema para Yarde, cuya defensa es sólida en principio pero se vuelve complicada en la práctica. En esencia, hace las cosas bien, pero las hace mal. No de manera enorme y obvia, pero el movimiento de su cabeza lo desequilibrará un poco. O sus manos estarán un poco fuera de lugar. Cualquier error individual no es atroz, pero este es el tipo de cosas que se amplifican con cada movimiento. Un pequeño error dejará una oportunidad para que Beterbiev la explote. La reacción de Yarde a eso probablemente conducirá a otro error más grande, y así sucesivamente. No ha estado demasiado expuesto en ese frente hasta ahora en su carrera, pero nunca ha peleado contra un peleador de presión como Beterbiev. Incluso Kovalev, también conocido por sus tendencias destructivas, era más un luchador de rango medio con jab pesado con un instinto final.

Todo eso probablemente se verá exacerbado por la otra gran debilidad de Yarde: su juego de pies. Ha progresado un poco en esto desde que se conectó con Cook, pero sobre todo en la distancia de cierre. Todavía no hemos visto cómo reaccionará cuando tenga que escapar. Ahora, es casi seguro que el outboxing real no estará en su plan, pero en algún momento contra Beterbiev solo tienes que alejarte para tomar un respiro. Hemos visto pocos indicios de que Yarde tenga eso en él. Si eso sigue siendo cierto, se encontrará abrumado rápidamente.

La nota final de verdadera preocupación es su resistencia. Contra Kovalev, aunque superado en boxeo, Yarde tuvo sus momentos de éxito. Sin embargo, al perseguirlos, se quedó sin gasolina. Terminó tan cansado que fue noqueado por un jab en el undécimo asalto. Parece haber estado trabajando para manejar eso desde entonces, pero como se mencionó, Kovalev no era un peleador de presión. Tampoco Lyndon Arthur, el mejor oponente que ha tenido Yarde desde entonces. Beterbiev lo es, por lo que Yarde no descansará en sus propios términos

E incluso aparte de las debilidades particulares de Yarde, existe otra fortaleza oculta de Beterbiev. Es un peleador de presión por preferencia, pero cuando lo necesita, puede pararse y dejar que un oponente se acerque a él. Cuando hace eso, mantiene bien el equilibrio, por lo que no es fácil forzarlo a perder la forma de esa manera. También contraataca bien. Todas las herramientas mencionadas anteriormente sobre recibir golpes funcionan igual de bien cuando él mismo está bajo fuego, buscando retroceder a un oponente.

Entonces sí, Beterbiev debería tener demasiado para Yarde. Esa es una larga lista de razones para favorecerlo.

Pero.

Esto se presenta como una pelea algo similar a la demolición de Smith en dos asaltos. Es cierto que Yarde no se ha probado a sí mismo en un nivel más alto que Smith, o incluso igual. Sin embargo, no son luchadores similares. Smith implosionó por un par de razones. Necesita imponerse a su oponente lo suficiente como para que realmente no esté lanzando para ser efectivo, por lo que cuando Beterbiev devolvió el golpe, se marchitó. Eso no es cierto de Yarde. Smith tampoco defiende mucho, por lo que, a pesar de todos los errores de Yarde, está un nivel por encima.

Yarde será el primer peleador que Beterbiev haya enfrentado en mucho tiempo y que realmente quiera intercambiar con él. Claro, en última instancia, eso probablemente resultará una tontería. Sin duda, le resultará difícil adaptarse cuando las cosas salgan mal. Pero, a pesar de toda la sutileza de su ataque, Beterbiev a menudo no se defiende mucho. Tiende a confiar en intimidar a sus oponentes para que se sometan. Su juego de pies también es posicionalmente bueno, pero a veces deja que se vuelva técnicamente tosco. Se mete en los espacios correctos muy rápidamente, pero al principio a menudo pierde el equilibrio. Eso significa que si un oponente puede encontrarlo, puede dejarlo caer. Callum Johnson, otro buen boxeador británico sin experiencia a nivel mundial real, lo hizo. Es justo decir que cuando realmente lo necesita puede mantenerlo mucho más limpio, pero comete esos errores cuando huele sangre.

Y eso podría dejarlo abierto a la gran fortaleza de Yarde. 21 nocauts en 22 victorias sugieren que Yarde no es un pegador de golpes. Sin embargo, lo que esa estadística pura no muestra es su velocidad. A veces se pasa por alto porque sus pies son lentos, pero sus manos son rápidas. Y, al igual que el propio Beterbiev, no lanza sin pensar. Busca abrir espacios, lanza tiros en un lugar y luego espera a ver cuál es la reacción antes de seguir. Un luchador más lento no podría salirse con la suya, pero Yarde es lo suficientemente rápido como para hacer una pausa visible después de lanzar y todavía tiene tiempo suficiente para hacer un seguimiento a casa. También es bueno por derecho propio aprovechando que un oponente pierde el equilibrio o está fuera de forma. Lo que hace Beterbiev. En pocas palabras, si Yarde puede interrumpir el ataque de Beterbiev, es posible que tenga suficiente para aprovecharlo. No es un gran tiro. Tendrá que luchar contra las mejores fortalezas de Beterbiev para llegar allí. Pero es un tiro.

Entonces sí, Beterbiev está siendo muy favorecido con razón. Pero Yarde intentará. Con su propia predilección por atacar, también debería ser un tiroteo mientras dure.

