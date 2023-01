Juventus vs Monza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Serie A 2022-23

Serie A

Buen partido tendremos este domingo 29 de enero siguiendo con la jornada 20 de la Serie A 2022-2023 en Italia, cuando la Juventus busque volver a la senda del triunfo y tomar un respiro tras el momento complicado que viven, pero tendrán que recibir al Monza que saldrá decidido a dar la campanada en su visita a Turín.

Hora y Canal Juventus vs Monza

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Juventus vs Monza en VIVO

El cuadro de la Juventus ha tenido una campaña con un sabor agridulce, ya que venían con paso ascendente pero tras su castigo las cosas se han complicado. Después de 19 jornadas suman 11 victorias, 5 empates y han caído en 3 choques, recordando sus 15 puntos de penalización.

La Vecchia Signora viene de un emocionante empate en la jornada pasada cuando recibieron al Atalanta en un duelo cerrado, pero terminaron firmando un 3-3 con goles de Ángel Di María, Arkadiusz Milik y Danilo.

Por su parte, el Monza ha tenido un buen torneo viniendo a más y alejándose de la zona de descenso que es su principal objetivo. Ellos suman 6 victorias, 4 empates y han perdido en 9 choques.

Los Biancorossi vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Sassuolo en un choque donde se fueron abajo a los 13 minutos, pero con gol de Gianluca Caprari firmaron el 1-1 final.

Tanto la Juventus como el Monza saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro tras los momentos irregulares que viven; en la tabla general encontramos a la Vecchia Signora en la décima posición con 23 puntos, mientras que los Biancorossi son treceavos con 22 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Monza.

