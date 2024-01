Salernitana vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Serie A 2023-24

Serie A

Tres días después de golear a sus homólogos del sur en la Coppa Italia, la Juventus concluye la primera mitad de su campaña de la Serie A 2023-24 contra el Salernitana este domingo 7 de enero.

Antes de viajar al Stadio Arechi, la Juve no solo ha llegado a los cuartos de final de la copa, sino que también se acerca al primer puesto de la clasificación, mientras continúa el renacimiento de la Vecchia Signora.

Hora y Canal Salernitana vs Juventus

Sede: Estadio Comunal Arechi, Salerno, Campania, Italia

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica

Salernitana vs Juventus en VIVO

En las nueve ocasiones anteriores, la Juventus anotó al menos 43 puntos en sus primeros 18 partidos de la Serie A y ganó el título, la más reciente en 2019-20.

A falta de un partido para la mitad de la actual temporada liguera, la Juve ha igualado esa marca y está a la zaga de su antiguo rival, el Inter de Milán, en la cima de la clasificación, a solo dos puntos de los nerazzurri a principios de 2024.

Invictos en sus últimos 13 partidos de liga, con nada menos que 10 victorias, los hombres de Max Allegri también están en la carrera por completar un doblete nacional tras la derrota del jueves por 6-1 sobre el Salernitana en la Coppa Italia, que contó con goles de los productos de primavera Kenan Yildiz y Fabio Miretti.

El partido de cuartos de final de la próxima semana contra Frosinone, que actualmente recibe a varios talentos de la Juve, como el dúo argentino Enzo Barrenechea y Matías Soule, fue su recompensa, y ahora les espera una serie de partidos amistosos de liga previos al choque del Derby de Italia de febrero contra el Inter.

Allegri había visto previamente a su equipo prevalecer contra la Roma en su último partido del año calendario, cuando Adrien Rabiot anotó justo después del descanso en Turín, el duodécimo partido de liga que la Juventus ganó por 1-0 en 2023.

No sorprende que los bianconeri cuenten con el segundo mayor número de porterías a cero en la Serie A esta temporada (10, solo menos que los 12 del Inter) y ahora se reencuentran con el equipo que tiene el segundo menor número de porterías a cero en su nombre.

El Salernitana solo ha mantenido una portería a cero en toda la temporada, mientras lucha cerca del final de la Serie A, y en ocho encuentros anteriores de la máxima categoría con la Juventus ha concedido 14 goles y solo ha anotado tres.

En febrero pasado, los bianconeri los derrotaron por 3-0 en el Stadio Arechi, por lo que el club de Campania ha marcado nueve goles en dos partidos contra la Juve y seguramente temerá la llegada de la Vecchia Signora a Salerno este fin de semana.

El exdelantero de la Juventus Pippo Inzaghi enfrenta un desafío similar al de 2022, cuando Salernitana parecía muerta y enterrada en Navidad, pero de alguna manera logró un gran escape para evitar volver a la Serie B en la primavera.

Incluso después de la victoria por 1-0 de la semana pasada sobre sus rivales de descenso Hellas Verona, el equipo de Inzaghi todavía está pegado al pie de la tabla, pero un éxito a domicilio tan esperado al menos llevó su cuenta a dos victorias en seis partidos de liga, tantas como en los 19 anteriores.

Sin embargo, los Granata no han logrado victorias consecutivas en la Serie A desde octubre de 2022, por lo que lograr tal hazaña el domingo por la noche es ciertamente una tarea difícil, particularmente con el delantero estrella Boulaye Dia aún marginado por lesión.

Pronóstico Salernitana vs Juventus

La Juventus, abrumadora favorita para asegurar victorias consecutivas sobre sus anfitriones, está obligada a llevarse el máximo de puntos de regreso a Turín el domingo. Los hombres de Max Allegri tienen el bocado entre los dientes y, habiéndose consolidado como serios contendientes al Scudetto, ahora pueden terminar la primera mitad de la temporada con broche de oro.

Predicción: Salernitana 1-3 Juventus

Last modified: enero 6, 2024

Etiquetas: Canal Salernitana vs Juventus