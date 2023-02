Feyenoord vs PSV EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Eredivisie 2022-2023

Eredivisie

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 5 de febrero en la jornada 20 de la Eredivisie 2022-2023, cuando el Feyenoord busque dar un nuevo paso rumbo al título, pero tendrá una prueba durísima al recibir a un PSV que sabe necesita sumar en su dura visita a De Kuip.

Hora y Canal Feyenoord vs PSV

Sede: Stadion Feijenoord, Róterdam, Holanda Meridional, Países Bajos

Hora: 2:30 pm de Países Bajos. 7:30 am de México y Centroamérica. 8:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN

Streaming: Star+

Feyenoord vs PSV en VIVO

El cuadro del Feyenoord ha tenido una gran temporada siendo el protagonista en los Países Bajos, pero saben que no pueden aflojar en un torneo muy emocionante. Después de 19 jornadas suman 12 victorias, 6 empates y apenas han sido vencidos en una ocasión.

De club van het volk viene de un emocionante empate en la jornada pasada cuando visitaron al Twente en un duelo donde Santiago Giménez los puso al frente, sin embargo tuvieron que conformarse con el 1-1 final.

Por su parte, el PSV también ha tenido un buen torneo, pero si quieren pelear por el título es vital el sumar este domingo. Ellos cosechan 12 triunfos, 2 empates y 5 partidos perdidos.

Los Granjeros, con Erick Gutíerrez ingresando de cambio, vienen de derotar 2-0 al Go Ahead Eagles, en la jornada pasada, con goles de Joey Veerman y Anwar El Ghazi.

Tanto el Feyenoord como el PSV saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un gran paso en la pelea por el título; en la tabla general encontramos a los de Róterdam como líderes con 42 puntos, mientras que los Granjeros son terceros con 38 unidades en esta Eredivisie. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Feyenoord vs PSV.

Feyenoord vs PSV EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Eredivisie 2022-2023

Last modified: febrero 4, 2023

Etiquetas: Canal Feyenoord vs PSV