Jordi Alba volvió a hablar de su futuro: «Me siento capacitado»

Liga Española 2022-2023

El lateral del Barcelona, Jordi Alba, regaló una entrevista exclusiva a ‘MARCA’ en la que dio detalles de su situación actual en su equipo donde ha perdido la titularidad con Alejandro Balde.

«Es una decisión del entrenador. Cuando jugaba no daba explicaciones y ahora cuando no juego tampoco. Yo me dedico a entrenar, a estar bien conmigo mismo, a jugar los partidos de la mejor manera posible y luego decide el entrenador. Lo llevo bastante bien. Al principio me costaba más, pero ahora mismo estoy mentalmente bien y con mucha motivación», dijo Jordi Alba al respecto.

«Me siento capacitado para cumplir mi contrato, creo que estoy a un buen nivel. Es cierto que no lo estoy jugando todo, pero cuando salgo intento hacerlo lo mejor posible. Y cuando no juego intento ayudar a todos mis compañeros apoyándoles desde el banquillo», añadió en referencia al tema.

«Es una faceta nueva para mí porque normalmente he tenido la suerte de jugar muchos minutos. Este año no tanto, pero también tengo mis minutos y estoy contento con este rol. Es importante ayudar a los compañeros, estar con ellos, aconsejarles y esto también es positivo y me motiva», terminó diciendo.

Last modified: febrero 9, 2023

Etiquetas: Barcelona