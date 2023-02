Arsenal vs Brentford EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partido importantísimo tendremos este sábado 11 de febrero siguiendo con la jornada 23 de la Premier League 2022-2023, cuando el Arsenal busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los consolide en la cima un paso más cerca del título, pero recibirán al Brentford que llega en un gran momento listos para salir con vida del Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Brentford

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Arsenal vs Brentford en VIVO

El cuadro del Arsenal ha cumplido con una gran temporada siendo el favorito al título, pero saben que no pueden aflojar en una competencia muy dura. Después de 20 duelos suman 16 victorias, 2 empates y apenas han caído en un par de ocasiones.

Los Gunners, sin embargo, llegan dolidos ya que en la jornada pasada visitaron al Everton, uno de los últimos de la tabla, siendo derrotados 1-0, por lo que necesitan dejar eso atrás cuanto antes.

Por su parte, el Brentford ha cumplido con una gran temporada viniendo con un paso ascendente sólido que los hace soñar con puestos europeos. Ellos suman 8 victorias, 9 empates y apenas han perdido en 4 juegos de los 21 que han disputado.

Las Abejas vienen de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Southampton logrando golearlos 3-0 con goles de Ben Mee, Bryan Mbeumo y Mathias Jensen.

https://www.youtube.com/watch?v=KfTry5CqCso

Tanto el Arsenal como el Brentford saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus respectivos objetivos; en la tabla general encontramos a los Gunners como líderes con 50 puntos, mientras que las Abejas marchan séptimos con 33 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Brentford.

