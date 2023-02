UFC 284 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Makhachev vs Volkanovski en Directo?

UFC

Dos de los mejores peleadores de UFC chocan el sábado 11 de febrero por la noche en una superpelea masiva de campeón contra campeón en el evento principal de UFC 284. El campeón de peso pluma Alexander Volkanovski subirá a la división de peso ligero para desafiar al campeón de 155 libras Islam Makhachev.

La pelea es la primera defensa del título de peso ligero para Makhachev después de ganar el cinturón vacante contra el ex campeón Charles Oliveira. Volkanovski nunca ha perdido en el octágono de la UFC y ha permanecido invicto durante casi una década en su carrera profesional.

Con Volkanovski ocupado, un campeón interino de peso pluma será coronado en el evento coestelar de la noche. Yair Rodríguez y Josh Emmett lucharán por el cinturón y una oportunidad futura contra Volkanovski por el campeonato indiscutible.

Con tantas cosas sucediendo el sábado por la noche, echemos un vistazo más de cerca a la cartelera completa y toda la información que necesitas saber para este gran evento.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 284?

Fecha: sábado 11 de febrero

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. Star+ en el resto de Latinoamérica (Excepto Chile).

Cartelera UFC 284

Cartelera Estelar

Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski, campeonato de peso ligero

Yair Rodriguez vs Josh Emmett , campeonato interino de peso pluma

Jack Della Madalena vs. Randy Brown, pesos welter

Justin Tafa vs. Parker Porter, pesos pesados

Jimmy Crute vs. Alonzo Menfield , semipesados

Cartelera Preliminar

Tyson Pedro vs. Modestas Bukauskas, semipesados

Josh Culibao vs Melsik Baghdasaryan , peso pluma

Kleydson Rodrigues vs. Shannon Ross, peso mosca

Jamie Mullarkey vs. Francisco Prado, peso ligero

Jack Jenkins vs. Don Shainis, peso pluma

Loma Lookboonmee vs. Elise Reed, peso paja femenino

Shane Young vs. Blake Bilder, peso pluma

Zubaira Tukhugov vs. Elves Brenner, peso ligero

Cómo ver UFC 284: Makhachev vs Volkanovski

En los Estados Unidos, las preliminares de la UFC 284 se podrán ver por ESPN y ABC, a partir de las 8:00 p.m. ET, se transmitirá también por ESPN+ en inglés y español, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 284 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 284 es de 74,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 99,98 dólares por UFC 284 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Premium, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 284 en VIVO

Así que estamos listos para disfrutar de un gran evento el el interior del RAC Arena en Perth en Australia Occidental con combates muy atractivos, sin duda la estelar y la pre-estelar se llevan los reflectores. Al concluir el duelo los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y los ganadores de la noche.

