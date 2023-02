Mónaco vs PSG EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Ligue 1 2022-2023

Ligue 1

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 11 de febrero en la jornada 23 de la Ligue 1 2022-2023 en Francia, cuando el Mónaco busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga peleando entre los líderes, pero recibirán a un PSG que viene golpeado, aunque listo para regresar a la senda del triunfo en el Luis II.

Hora y Canal Mónaco vs PSG

Sede: Estadio Luis II, Mónaco

Hora: 5:00 pm de Francia. 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Mónaco vs PSG en VIVO

El cuadro del Mónaco ha tenido una buena campaña en general intentando volver a pelear por un puesto en la Champions League, aunque no hay margen de error. Después de 22 fechas suman 13 victorias, 5 empates y han caído derrotados en 4 choques.

Los del Principado vienen de una buena victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Clermont logrando superarlos 0-2 con goles de Guillermo Maripán y Breel Embolo.

Por su parte, el PSG ha marcado el ritmo de la competencia perfilando un nuevo título. En la jornada pasada vencieron 2-1 al Toulouse para colocarse con 17 victorias, 3 empates y un par de descalabros.

El París viene de un duro golpe a media semana en la Copa de Francia donde quedaron eliminados al caer 2-1 en su visita al Marsella.

Tanto el Mónaco como el PSG saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo que les permita dar un golpe de autoridad; en la tabla general encontramos a los del Principado en la cuarta posición con 44 puntos, mientras que el París es líder con 54 unidades en esta Ligue 1. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Mónaco vs PSG.

Last modified: febrero 11, 2023

