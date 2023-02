Rey Vargas vs O’Shaquie Foster EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2023

Box

Rey Vargas (36-2, 22 KOs) buscará capturar su título mundial de tercera división este sábado 11 de febrero, cuando se enfrente al #1 O’Shaquie Foster (19-2, 11 KOs) por el título vacante de peso superpluma del CMB en una pelea de 12 rounds en el Alamodome en San Antonio, Texas.

Foster, de 29 años, llega a la pelea con una racha ganadora de nueve combates desde su derrota ante Rolando Chinea en 2016. Foster está peleando a un alto nivel y no es el mismo peleador que perdió ante Chinea y Samuel Teah.

Vargas, 5’10 ”, peleará en el patio trasero de Foster, por lo que será interesante ver cómo lidia con la multitud que posiblemente no esté de su lado para este partido.

Foster tiene la ventaja de que ha estado peleando en 130 prácticamente toda su carrera profesional de 11 años, y eso podría ayudarlo en esta pelea contra el altamente técnico Vargas de 32 años.

Hora y Canal Vargas vs Foster

Sede: Alamodome, San Antonio, Texas, Estados Unidos

Hora: 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm de México y Centroamérica. 9:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

Canal: ShowTime en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Rey Vargas vs O’Shaquie Foster en VIVO

Lo que podría ser un problema para Foster es su escaso currículum, que consiste principalmente en oposición de nivel C. La única oposición notable en el currículum de Foster son estos tipos:

Miguel ‘Mickey’ Román – *37 años

Muhammadjuya Yaqubov

En contraste, Vargas tiene victorias sobre estos talentosos luchadores:

Marcos Magsayo

Franklin Manzanilla

Tomoko Kameda

Azat Hovhannisian

Óscar Negrete

Ronny Ríos

Gavin McDonell

Alejandro Muñoz

Cristian Esquivel

Dada la enorme diferencia en la experiencia contra la oposición de calidad a favor de Vargas, debe inclinarse en su dirección para ganar esta pelea el sábado contra Foster porque ha estado en una competencia mucho mejor.

Eso no quiere decir que Foster no pueda ganar, ya que tiene habilidades y un poder decente, pero aún así será terriblemente difícil. Se vio bien contra el pasado de su mejor momento Miguel Roman recientemente, y viene de una victoria por decisión unilateral de 12 asaltos sobre Muhammadkhuja Yaqubov el año pasado en marzo.

Obviamente, no es ideal que Foster esté saliendo de un descanso de 11 meses cuando entre al ring contra Vargas.

Predicción: Vargas gana

El ex campeón mundial de dos divisiones Rey Vargas será demasiado bueno para Foster el sábado por la noche. El tamaño y las habilidades técnicas de Vargas van más allá de cualquier cosa con la que Foster haya lidiado antes, y no encontrará la manera de compensar esa habilidad.

Si Foster fuera un gran golpeador, sería una historia diferente, pero desafortunadamente para él, no es ese tipo de peleador.

Este escritor ve a Vargas dando una clase magistral de boxeo el sábado por la noche, desconcertando a Foster y haciendo prácticamente lo que quiera dentro del ring.

En la última pelea de Vargas, tuvo problemas con el poder de Mark Magsayo en julio pasado en el Alamodome. Aún así, no tendrá que preocuparse por eso el sábado por la noche porque Foster no posee la misma potencia bruta que el ex campeón de peso pluma del CMB.

Si eres Foster, tienes que encontrar una manera de presionar a Vargas porque si no lo presiona desde el principio, lo va a romper, que es lo que es probable que veamos.

“El Alamodome me ha visto coronado campeón antes, y lo volverán a ver el sábado por la noche”, dijo Rey Vargas. “Es un gran objetivo para mí convertirme en parte del club de campeones de tres divisiones. Quiero ser uno de los mejores que ha habido en el boxeo mexicano.

“O’Shaquie es un boxeador de calidad con un fuerte estilo olímpico. Pero he luchado contra oponentes con todos los estilos diferentes. Lo que noté al ver a O’Shaquie es que se desvió de su camino y comenzó a hacer algunas cosas de manera diferente antes de esta pelea. Me hace pensar que está sintiendo la presión de esta pelea”, dijo Vargas.

No se sabe a qué se refiere Vargas cuando habla de Foster desviándose de su camino normal. A menos que Vargas hable sobre algo que vio en los videos de entrenamiento de Foster, se ve igual que siempre en sus peleas recientes.

En este punto de la carrera de Foster, sería una tontería que hiciera cambios drásticos en su estilo de pelea para la pelea con Vargas el sábado por la noche, porque no sería una buena idea que jugara con lo que lo llevó tan lejos.

