Barcelona vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2022-23

Partidazo de poder a poder tendremos este jueves 16 de febrero en la ida de la ronda preliminar de la fase final en la Europa League 2022-2023, cuando el Barcelona busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita dar un paso rumbo a la siguiente fase, pero tendrán que recibir al Manchester United que intentará salir con vida de su dura visita al Camp Nou.

Hora y Canal Barcelona vs Manchester United

Sede: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Hora: 6:45 pm de España. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Streaming: Vix+ en EUA. Star+ en Latinoamérica.

Barcelona vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Barcelona está viviendo su mejor momento de la mano de Xavi. Se han consolidado en la cima de la tabla de LaLiga donde van perfilados al título. El pasado domingo lograron vencer al Villarreal con solitaria anotación de Pedri.

Los Blaugranas fueron la gran decepción en la fase de grupos de la Champions League, el semestre pasado, cuando quedaron terceros del sector C por debajo del Bayern Múnich e Inter de Milán, eso los mandó a la Europa League.

Por su parte, el Manchester United ha venido mejorando en la Premier League donde se han metido a la lucha por el título. El pasado domingo visitaron al Leeds logrando vencerlos 0-2 con goles de Marcus Rashford y Alejandro Garnacho.

Los Red Devils fallaron en la fase de grupos de la Liga Europea donde quedaron segundos del sector E por debajo de la Real Sociedad, eso los mandó a esta fase preliminar.

Tanto el Barcelona como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y pegar primero en esta serie que luce sumamente atractiva. En los pronósticos los Blaugranas son favoritos al estar en casa, pero sabemos del poder de los Red Devils que intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Manchester United.

Barcelona vs Manchester United EN VIVO

