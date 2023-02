Atlético de Madrid vs Athletic EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Seguimos con la actividad de la jornada 22 de LaLiga 2022-2023 en España este domingo 19 de febrero, cuando el Atlético de Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita consolidarse en zona de Champions, pero recibirán al Athletic Bilbao que saldrá decidido a sumar en su visita al Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Athletic

Sede: Estadio Civitas Metropolitano, Madrid, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Athletic en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha tenido una campaña complicada buscando consolidarse apenas en la zona de Champions, después de que en 21 jornadas suman 11 victorias, 5 empates y 5 derrotas, por lo que en casa es vital sumar de a tres.

Los Colchoneros vienen de un valioso triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Celta de Vigo logrando superarlos con solitaria anotación de Memphis Depay al 89, cuando jugaban con 10 por la expulsión de Stefan Savić.

Por su parte, el Athletic ha tenido una buena temporada en términos generales manteniéndose en carrera por competencias europeas, aunque sin margen de error. Ellos suman 9 victorias, 5 empates y 7 descalabros.

Los Leones de San Mamés vienen de una gran victoria en la jornada pasada doblegando 1-2 al Valencia con goles de Nico Williams y Oihan Sancet.

Tanto el Atlético de Madrid como el Athletic saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y dar un gran paso en la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Colchoneros en la cuarta posición con 38 puntos, mientras que los Leones son séptimos con 32 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Athletic.

Atlético de Madrid vs Athletic EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 LaLiga 2022-23

